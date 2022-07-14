Хаос в аэропортах и массовая отмена рейсов. Почему Европа столкнулась с кризисом в отпускной сезон?

Более того, примерно треть этих не влезающих в квоту билетов уже продана, и теперь авиакомпаниям придется не только резать рейсы, но и как-то убедить людей больше не покупать билеты. По крайней мере до 11 сентября с вылетом из Хитроу - базового аэропорта British Airways и воздушных ворот островной Великобритании и Европы в целом.

Авиакомпании заранее отменяют рейсы

Авиакомпании режут летнее расписание, чтобы привести желаемое в соответствие с действительностью. Большинство пассажиров отмененных рейсов проведут отпуск дома и потеряют деньги, потраченные на гостиницы, арендованные машины и детские лагеря, до которых им теперь добраться не на чем.

"Все отмененные рейсы перебронировать просто физически не получится - не хватает персонала. Дефицит рабочей силы в авиационной отрасли сейчас оценивается в 20-30% по сравнению с обычными показателями на пике летнего сезона", - говорит Пол Чарльз.

Пляж в Дорсете в июне 2020 года Фото: PA Media

Расписание крупнейших европейских авиакомпаний на пиковую первую неделю августа усохло уже на 10% по сравнению с составленным перед началом отпускного сезона в апреле, свидетельствуют данные OAG.

Больше всех аппетиты урезала British Airways - почти на 20%, Easyjet и Wizz Air потеряли примерно по 10%. А вот крупнейший европейский перевозчик Ryanair решил лучше потратиться, чем лишиться части пассажиров, и в результате его расписание пока лишь на 3,4% скромнее задуманного весной.