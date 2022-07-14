Трехкратный чемпион "Формулы-1" бразилец Нельсон Пике может заплатить более 1,5 миллиона фунтов стерлингов в качестве штрафа по обвинению в расистских оскорблениях, нанесенных им семикратному чемпиону британцу Льюису Хэмилтону, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky Sports.
Легенде "Формулы-1" грозит огромный штраф за расистские высказывания
Легенде "Формулы-1" грозит огромный штраф за расистские высказывания
По информации источника, в понедельник федеральный суд Бразилии принял к рассмотрению иск, поданный четырьмя группами правозащитников, которые требуют, чтобы Пике выплатил 10 миллионов бразильских реалов (более 1,5 миллиона фунтов стерлингов) в качестве штрафа за нанесенный моральный ущерб чернокожим и представителям ЛГБТ-сообщества.
Суд постановил, что у Пике и его адвокатов есть 15 дней для заявления своей позиции.
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