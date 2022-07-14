Легенде "Формулы-1" грозит огромный штраф за расистские высказывания

По информации источника, в понедельник федеральный суд Бразилии принял к рассмотрению иск, поданный четырьмя группами правозащитников, которые требуют, чтобы Пике выплатил 10 миллионов бразильских реалов (более 1,5 миллиона фунтов стерлингов) в качестве штрафа за нанесенный моральный ущерб чернокожим и представителям ЛГБТ-сообщества.