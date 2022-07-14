Баскетболист Артур Конончук перешел в команду «Калев/Крамо»

22-летний Конончук играл за родную команду Пярну в сезоне 17/18, потом перешел в чешскую баскетбольную академию Get Better Academy. В 2019 году спортсмен два сезона провел в США, в университетской лиге в составе команды Southern Mississippi Golden Eagles. После травмы колена он был вынужден вернуться на родину и вновь стал играть за «Садам». В эстонско-латвийской единой лиге Артур Конончук в прошлом сезоне в среднем за игру проводил на площадке 25,3 минуты, набирая 11,9 очка и совершая 5,1 подбора.

"Переход в "Калев/Крамо" - это для меня шаг на следующий уровень, - сказал 22-летний спортсмен. - Я чувствую, что в такой профессиональной среде и организации я буду заметно развиваться, и это самое важное для меня на данный момент" - прокомментировал баскетболист свой переход.