Иск Украины против РФ в Международный суд ООН поддержали более 40 стран

40 стран мира, в том числе Германия, Франция, Италия, США, Великобритания, Япония, Австралия, а также власти ЕС выразили поддержку Украине, обратившейся в Международный суд ООН с иском против России. Соответствующее совместное заявление сторон было опубликовано на сайте Еврокомиссии в среду, 13 июля. Его германоязычную версию обнародовал также МИД ФРГ.

"Мы вновь заявляем о поддержке иска Украины, инициировавшего разбирательство в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Посредством этого иска Украина хочет добиться постановления о том, что Россия не имеет права на основании не подтвержденных фактами утверждений о наличии геноцида предпринимать военные действия в Украине", - говорится в документе.

Страны, подписавшие совместное заявление в поддержку Киева, подчеркивают важность этого судебного процесса и настоятельно призывают Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, как того требует постановление суда от 16 марта 2022 года. "Если Россия не исполнит решение суда от 16 марта, это будет являть собой еще одно нарушение международного права", - констатируется в совместном заявлении стран.

Об ответственности России за нарушение международного права