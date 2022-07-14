Цены на нефть снижаются. На рынке сырья боятся рецессии и обвала спроса

Если учесть, что еще 30 июня баррель Brent стоил 116 долларов, а в первую неделю марта на фоне начавшейся широкомасштабной войны России против Украины цена взлетала до 130 долларов, то вырисовывается довольно очевидный нисходящий тренд. Иными словами, главный на планете энергоноситель дешевеет. Во всяком случае сейчас.

J.P.Morgan Chase и Citigroup дают противоположные прогнозы по нефти

Котировки Brent вот уже неделю колеблются вокруг стодолларовой отметки, и 13 июля они уже в третий раз пробили ее вниз (до этого 6 и 12 июля), что повышает вероятность дальнейшего снижения. Хотя бы потому, что это может стать сигналом спекулянтам усилить игру на понижение.

Конечно, вовсе не исключено, что нынешнее снижение окажется всего лишь временным явлением и котировки нефти вновь пойдут вверх. Так, в первых числах июля немалый резонанс в СМИ вызвал прогноз американского банка J.P.Morgan Chase. Его эксперты подсчитали, что цена барреля Brent может взлететь до 190 долларов, а в худшем сценарии даже до 380 долларов, если Москва в ответ на попытку Запада ввести предельную цену на российскую нефть резко сократит ее экспорт.