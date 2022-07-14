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Бешеные деньги. Роналду получил предложение из Саудовской Аравии

rus.postimees.ee
Бешеные деньги. Роналду получил предложение из Саудовской Аравии
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Криштиану Рональду.
Криштиану Рональду. Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду появился ещё один вариант продолжения карьеры – переход в клуб из Саудовской Аравии, пишет «Чемпионат» со ссылкой на TVI и CNN Portugal. 

Согласно информации изданий, предложение от боссов неназванного аравийского клуба следующее: € 30 млн за трансфер для «Манчестер Юнайтед», € 20 млн на комиссионные агентам и € 250 млн в виде зарплаты самому Роналду по контракту на два сезона (€ 125 млн за каждый год).

Напомним, 9 июля стало известно о том, что Роналду не поехал с «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне в Таиланд. До этого он пропустил несколько тренировок команды после отпуска и поддерживал форму самостоятельно. Вместе с тем новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг на пресс-конференции подчёркивал, что Роналду не говорил ему лично о желании покинуть клуб, и добавил, что футболист входит в его планы и не продаётся.

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