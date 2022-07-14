Бешеные деньги. Роналду получил предложение из Саудовской Аравии

Согласно информации изданий, предложение от боссов неназванного аравийского клуба следующее: € 30 млн за трансфер для «Манчестер Юнайтед», € 20 млн на комиссионные агентам и € 250 млн в виде зарплаты самому Роналду по контракту на два сезона (€ 125 млн за каждый год).

Напомним, 9 июля стало известно о том, что Роналду не поехал с «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне в Таиланд. До этого он пропустил несколько тренировок команды после отпуска и поддерживал форму самостоятельно. Вместе с тем новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг на пресс-конференции подчёркивал, что Роналду не говорил ему лично о желании покинуть клуб, и добавил, что футболист входит в его планы и не продаётся.