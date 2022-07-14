На выпускающиеся в Европе автомобили обязали ставить системы предупреждения о превышении скорости

Однако на первых порах водителям разрешат эту систему полностью отключать.

Работать система ISA будет на базе ассистента распознавания дорожных знаков, бортовой навигации и прочих функций, позволяющих локализовать местоположение автомобиля.

Производителями предложено на выбор четыре варианта оповещения водителя о превышении скорости. Первые два достаточно просты — акустическое либо вибрационное предупреждение, которое начнет набирать силу, если водитель не снизит скорость. Третий завязан на педаль газа: она будет как бы выталкивать ногу водителя, побуждая его снизить давление на педаль и, соответственно, сбросить скорость.

Наконец, четвертый способ — своего рода электронный «ошейник», когда ассистирующие системы смогут сами плавно снижать скорость движения автомобиля. При этом, если первый и второй способы предупреждения водитель может просто игнорировать, в третьем и четвертом случаях предупреждение можно будет отключить, усилив нажатие на педаль акселератора.

Вводить систему планируется поэтапно, но пока ЕС сообщил лишь о втором этапе: с июля 2024 года производители будут должны комплектовать ISA все новые автомобили без исключения, а не только совершенно новые модели. Особо отмечается, что на уже проданные машины, находящиеся в эксплуатации, это требование распространяться не будет. Планируется ли ввести обязательное замедление автомобилей до необходимых скоростей, не уточняется.