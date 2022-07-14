На юге Эстонии пошли ягоды и грибы: чтобы забрать уже собранные дары леса, скупщикам приходится проезжать сотни километров в день.
В Южной Эстонии начался сезон сбора грибов и ягод
Ану Паловер, занимающаяся скупкой грибов и ягод в Вырумаа и Пыльвамаа в течение 26 лет, каждый день проезжает более 400 км, чтобы жители небольших населенных пунктов могли продать ей собранные дары леса, пишет Rus.ERR.
"Лисички бывают двух сортов: летние, более тяжелые и толстые, и августовские, которые растут во мху - более ломкие, но зато покрупнее. Морошка будет, уже созрела", – рассказала "Актуальной камере" Паловер.
Из-за прохладной погоды в начале лета лисички и лесные ягоды в этом году созревают с опозданием.
"Обычно уже к Иванову дню покупала грибы, а в этом году поедем скупать только в пятницу, то есть на несколько недель позже, чем раньше, – сообщил руководитель фирмы Berrymush Тоомас Троммель. – Погода изменилась. Сейчас в Финляндии и Эстонии черника зреет в одно время, хотя обычно в Финляндии она созревает позже".