В Южной Эстонии начался сезон сбора грибов и ягод

Ану Паловер, занимающаяся скупкой грибов и ягод в Вырумаа и Пыльвамаа в течение 26 лет, каждый день проезжает более 400 км, чтобы жители небольших населенных пунктов могли продать ей собранные дары леса, пишет Rus.ERR.

"Лисички бывают двух сортов: летние, более тяжелые и толстые, и августовские, которые растут во мху - более ломкие, но зато покрупнее. Морошка будет, уже созрела", – рассказала "Актуальной камере" Паловер.

Из-за прохладной погоды в начале лета лисички и лесные ягоды в этом году созревают с опозданием.