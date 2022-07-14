Соцдемы сегодня определятся с кандидатами на посты министров

В 16 часов начнется собрание правления, которое, скорее всего, предложит совету уполномоченных одобрить коалиционный договор. На 17 часов председатель Совета уполномоченных Ивари Падар созвал внеочередное заседание совета.

«Главная тема обсуждения – новый и очень амбициозный коалиционный договор, который помимо укрепления безопасности Эстонии также нацелен на улучшение материального положения жителей страны. Целый ряд пунктов договора позволит людям более безболезненно пережить предстоящие осень и зиму, которые будут весьма непростыми. Коалиционный договор ждет одобрения со стороны совета уполномоченных партии», – отметил Падар.