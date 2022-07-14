Правление и совет уполномоченных Социал-демократической партии сегодня вечером соберутся в Таллинне, в здании Центрального союза профсоюзов, чтобы одобрить коалиционный договор с Партией реформ и "Отечеством", а также утвердить кандидатов на посты министров от партии.
Соцдемы сегодня определятся с кандидатами на посты министров
В 16 часов начнется собрание правления, которое, скорее всего, предложит совету уполномоченных одобрить коалиционный договор. На 17 часов председатель Совета уполномоченных Ивари Падар созвал внеочередное заседание совета.
«Главная тема обсуждения – новый и очень амбициозный коалиционный договор, который помимо укрепления безопасности Эстонии также нацелен на улучшение материального положения жителей страны. Целый ряд пунктов договора позволит людям более безболезненно пережить предстоящие осень и зиму, которые будут весьма непростыми. Коалиционный договор ждет одобрения со стороны совета уполномоченных партии», – отметил Падар.
Через 15 минут после окончания заседания совета уполномоченных снова соберется правление, чтобы утвердить состав правительственной делегации социал-демократов. В создаваемой коалиции у социал-демократов портфели пяти министров – внутренних дел, окружающей среды, культуры, здоровья и труда, а также экономики и коммуникаций.