Михкельсон: Европа дала плохой сигнал, что из санкций возможны исключения

"Россия представила очень жесткую словесную реакцию на полную реализацию санкционного пакета - в первую очередь в адрес Литвы, но также и в адрес Европы. Вероятно, из-за влияния крупных европейских столиц, возможно, в первую очередь Берлина, было найдено такое решение, что с помощью железнодорожного транспорта можно по суше доставлять подсанкционные товары из России через Литву в Калининград", - сказал Михкельсон в интервью "Актуальной камере", а также добавил, что Евросоюз фактически дал сигнал, что он готов делать исключения из санкций в отношении России, и это, по его мнению, очень плохо.