По словам председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона (Партия реформ), решение Евросоюза о том, что Россия может продолжить транзит подпадающих под санкции товаров в Калининград по железной дороге, дает плохой сигнал, что Брюссель готов делать исключения из санкции, пишет Rus.ERR.
Михкельсон: Европа дала плохой сигнал, что из санкций возможны исключения
"Россия представила очень жесткую словесную реакцию на полную реализацию санкционного пакета - в первую очередь в адрес Литвы, но также и в адрес Европы. Вероятно, из-за влияния крупных европейских столиц, возможно, в первую очередь Берлина, было найдено такое решение, что с помощью железнодорожного транспорта можно по суше доставлять подсанкционные товары из России через Литву в Калининград", - сказал Михкельсон в интервью "Актуальной камере", а также добавил, что Евросоюз фактически дал сигнал, что он готов делать исключения из санкций в отношении России, и это, по его мнению, очень плохо.
По его словам, решение могло быть принято на фоне многочисленных российских угроз: среди прочего, Москва пригрозила прекратить поставки газа и отключить электрические соединения.
По его словам, санкции должны применяться последовательно. "Если мы что-то сказали, что-то решили, то этому надо следовать, и я считаю, что эти обсуждения обязательно будут продолжаться и после этого случая, в том числе на министерском уровне", - добавил он.