Компания Circle K снизила цены на бензин

Новая розничная цена бензина составляет 1,999 евро/л. Цена дизельного топлива не изменилась и осталась на уровне 1,949 евро/л.

«Цены на мировом рынке снова падают, что позволило Circle K снизить розничные цены на автомобильный бензин на всех АЗС по всей Эстонии. На данный момент основное влияние на цены на топливо на рынках оказывает опасение экономического спада, которому способствует повышение процентных ставок центральных банков», — пояснил Индрек Сасси, руководитель отдела ценообразования на моторное топливо в Circle K.

Он добавил, что европейский рынок дизельного топлива достиг баланса между спросом и предложением, хотя запасы на прошлой неделе были на 34% ниже, чем год назад. «В некоторых странах, таких как Франция, наблюдалось падение спроса, но в остальной Европе по-прежнему существует достаточный спрос на дизельное топливо. На данный момент фьючерсы на природный газ стали настолько высокими, что, скорее всего, они могут начать влиять на цену дизельного топлива как альтернативного источника тепла. Однако спрос на автомобильный бензин в Европе упал из-за опасений экономической депрессии», — пояснил Сасси.

При определении розничных цен на топливо Circle K исходит из закупочных цен на моторное топливо, государственных налогов и местной конкуренции.