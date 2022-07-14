Галерея ⟩ «Эстония была в хороших руках»: Кая Каллас подала президенту заявление об отставке

В четверг Каллас официально сообщила президенту и правительству о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство.

В то же время Каллас предложила председателю Рийгикогу созвать завтра внеочередное заседание, на котором она попросит мандат для своей новой правительственной коалиции с «Отечеством» и Социал-демократической партией и представит новое коалиционное соглашение.

«Наше правительство приступило к управлению государством в сложное время, которое включало в себя пандемию COVID-19, нападение России на Украину и энергетический кризис. Несмотря на сложное время, мы сделали много хороших и больших вещей, усилив Эстонию и поддержав людей», - сказала Каллас о работе прежнего правительства.