В Таллинне объявлен тендер на создание катков

В рамках тендера ищут партнера для создания катков на улице Харью, на парковке при Ныммеской гимназии и в Мустамяэ в парке Мянни, а также для обслуживания посетителей на этих катках.

«В Нымме и Мустамяэ будущий договорной партнер обязуется оказывать услугу в последующие пять зимних периодов. Договор, касающийся катка на улице Харью, заключается сроком на один сезон, поскольку в будущем рассматривается возможность создания зоны зимних развлечений и досуга на площади Вабадузе, где среди прочего будет и каток», - рассказал вице-мэр Владимир Свет.

Городские катки стали очень популярными как среди горожан, так и среди гостей столицы. В утренние часы катки бесплатно используются для проведения занятий таллиннских школьников. Прошедшей зимой катки на улице Харью, в Нымме, Мустамяэ и Ласнамяэ посетили в общей сложности более 113 100 человек, из них 40 741 – посещения, организованные школами.