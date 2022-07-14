В российской компании "Газпром" заявили, что не могут гарантировать возобновление поставок газа по газопроводу "Северный поток - 1".
"Газпром": мы не можем гарантировать возобновление поставок газа по "Северному потоку"
По утверждению "Газпрома", пока не ясно, когда необходимая для работы трубопровода турбина будет возвращена из Канады, пишет eadaily.com.
«"Газпром" не располагает каким-либо документом, разрешающим Siemens вернуть турбину, находящуюся в настоящее время на ремонте в Канаде. Поэтому невозможно дать объективную оценку развитию ситуации и когда можно будет гарантировать безопасную работу станции "Портовая"», - заявили в "Газпроме".
Министерство экономики Германии отказалось комментировать заявление российской компании, имеющей монополию на экспорт трубопроводного газа из РФ.
Мы не комментируем заявления "Газпрома", - сказал представитель министерства.
А канадская The Globe and Mail со ссылкой на источники в правительстве Канады сообщила, что турбина уже транспортируется в Германию, после чего ее доставят на компрессорную станцию «Северного потока» в России. Собеседники в правительстве Канады рассказали изданию, что немецкой Siemens предоставили исключения из санкций против России на два года, в течение которых она сможет обслужить на своем канадском заводе в Монреале еще пять турбин.
Газопровод "Северный поток-1", по которому российский газ транспортируется в Европу, был остановлен в понедельник на 10 дней на плановое техническое обслуживание.
В Европе опасаются, что Россия может использовать плановые ремонтные работы как предлог для дальнейшего ограничения поставок газа, что не позволит европейским странам создать необходимый резерв топлива на предстоящую зиму.