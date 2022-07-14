"Газпром": мы не можем гарантировать возобновление поставок газа по "Северному потоку"

По утверждению "Газпрома", пока не ясно, когда необходимая для работы трубопровода турбина будет возвращена из Канады, пишет eadaily.com.

«"Газпром" не располагает каким-либо документом, разрешающим Siemens вернуть турбину, находящуюся в настоящее время на ремонте в Канаде. Поэтому невозможно дать объективную оценку развитию ситуации и когда можно будет гарантировать безопасную работу станции "Портовая"», - заявили в "Газпроме".

Министерство экономики Германии отказалось комментировать заявление российской компании, имеющей монополию на экспорт трубопроводного газа из РФ.

Мы не комментируем заявления "Газпрома", - сказал представитель министерства.

А канадская The Globe and Mail со ссылкой на источники в правительстве Канады сообщила, что турбина уже транспортируется в Германию, после чего ее доставят на компрессорную станцию «Северного потока» в России. Собеседники в правительстве Канады рассказали изданию, что немецкой Siemens предоставили исключения из санкций против России на два года, в течение которых она сможет обслужить на своем канадском заводе в Монреале еще пять турбин.

Газопровод "Северный поток-1", по которому российский газ транспортируется в Европу, был остановлен в понедельник на 10 дней на плановое техническое обслуживание.