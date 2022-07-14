Госконтроль: несостоятельность Министерства окружающей среды дорого обошлась государству

Общая информация

В Эстонии ежегодно образуется около 400 000 тонн опасных отходов, которые в основном перерабатываются и используются повторно (это не включает отходы, образующиеся в сланцевой промышленности). Приблизительно 10% опасных отходов подлежат захоронению, например зола от сжигания отходов или плавильный шлак, образующийся в металлургической промышленности. За некоторыми исключениями опасные отходы можно захоранивать только в Центре обращения с опасными отходами Вайвара.

Центр обращения с опасными отходами Вайвара в Ида-Вируском уезде был основан в 2000 году и принадлежит государству. Министерство окружающей среды вместе с Агентством по окружающей среде отвечает за работу центра, которым управляет частная компания.

В Латвии завод по сжиганию опасных отходов и место их захоронения находятся в ведении государственной компании LEGMC. В Финляндии компания захоронением опасных отходов занимается компания Fortum, 51 процент которой принадлежит государству.

По данным Министерства окружающей среды, Агентства по окружающей среде и текущей компании-оператора, существует четыре варианта будущей формы собственности центра: 1) по заказу государства центром будет управлять частная компания, для нахождения которой будет проведен конкурс и с которой будет заключен договор на 5–6 лет; 2) государство сдаст центр в долгосрочную аренду, то есть на 15–20 лет, с обязательством вложения туда инвестиций и приема опасных отходов, образующихся в чрезвычайной ситуации; 3) центр будет полностью управляться самим государством, например через государственную компанию; 4) центр будет продан в частные руки.

Эстонское государство должно к 2040 году соорудить место окончательного захоронения промышленных радиоактивных отходов. Радиоактивные отходы, образующиеся при ликвидации бывшего ядерного объекта в Палдиски, нуждаются в безопасном окончательном захоронении. Вместимость места окончательного захоронения запланирована на уровне 3000 м3 отходов. За действия, предшествующие проектированию места окончательного захоронения (оценка воздействия на окружающую среду, исследования и планировки), отвечает Министерство окружающей среды, а за сооружение и эксплуатацию данного места – Министерство экономики и коммуникаций. В 2015 году стоимость сооружения места окончательного захоронения радиоактивных отходов оценивалась в 90 млн евро (без учета инфляции и удорожания строительства).

Государственный контроль также проводил аудит обращения с опасными и радиоактивными отходами в 2015 и 2018 годах.