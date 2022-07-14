Хотя Закон об отходах и устанавливает принцип, согласно которому расходы, связанные с захоронением отходов, должен покрывать производитель последних, государство продолжает оплачивать деятельность Центра обращения с опасными отходами Вайвара. За 22 года деятельности так и не удалось наладить работу государственного Центра обращения с отходами таким образом, чтобы цена данной услуги покрывала расходы.
Госконтроль: несостоятельность Министерства окружающей среды дорого обошлась государству
Задержки Министерства окружающей среды с поиском лучшего способа хозяйствования, т. е. с нахождением формы собственности, дорого обошлись государству. Министерству следует найти решение, которое освободит государство от платы за захоронение опасных отходов, как считает Государственный контроль в опубликованном сегодня аудиторском отчете.
«Несмотря на то, что Госконтроль в третий раз за семь лет провел аудит Центра обращения с опасными отходами Вайвара и дал ряд рекомендаций по улучшению ситуации, ряд проблем по-прежнему сохраняется», – прокомментировал государственный контролер Янар Хольм то, что Госконтроль также проверял в 2015 и 2018 годах.
Затраты, связанные с закрытием места захоронения опасных отходов, почти вдвое превышают денежные средства, собирающиеся с производителей отходов. Несмотря на то, что в течение периода аудита десятая часть (пять евро) из платы за услуги, взимаемой за каждую тонну захораниваемых опасных отходов, шла в резерв средств для закрытия места захоронения, все деньги из резерва были использованы для закрытия 50 000 тонн захороненных опасных отходов, а для оставшихся 17 000 тонн в резерве уже нет денег.
«Если государство косвенно субсидирует один способ утилизации опасных отходов, а именно захоронение, но не субсидирует другой способ их утилизации, это может создать неравную конкуренцию, – добавил государственный контролер Янар Хольм. – Такая ситуация не мотивирует производить меньше отходов или перерабатывать их».
Госконтроль считает, что форма собственности Центра обращения с опасными отходами, при которой государственный центр управляется частным предприятием на основании краткосрочного договора, не способствует эффективному управлению центром. Предприятие, управляющее центром, получает доход за утилизацию и захоронение отходов, но из-за короткого срока договора оно не обязано и не мотивировано делать крупные инвестиции в инфраструктуру. Государство приняло решение инвестировать четыре миллиона евро в расширение центра, чтобы центр продолжал функционировать, но эти дополнительные деньги не заменяют содержательных управленческих решений, которые помогли бы в будущем избежать расходования государственных денег. Решение вопроса формы собственности затягивается в Министерстве окружающей среды, и ожидается, что решение будет принято только в 2023 году, как раз перед окончанием действующего договора с компанией-оператором. Во время аудита как в 2015, так и в 2018 году Министерство окружающей среды сообщало, что варианты формы собственности Центра обращения с отходами еще должны быть проанализированы.
Госконтроль указывает, что решение по форме будущего управления Центром обращения с опасными отходами Вайвара должно быть принято независимо от того, когда произойдет расширение места захоронения или какие изменения желательно увидеть в центре. При переводе центра на самоокупаемость следует учитывать, что, если захоронение отходов будет происходить в том же объеме, что и в последние три года, место захоронения быстро заполнится. Также следует учитывать, что центр находится далеко от большинства производителей отходов, и что цена на услугу захоронения с учетом всех расходов должна быть выше, чем сейчас.
Кроме того, Госконтроль отмечает, что не найдено долгосрочное финансирование для сооружения места окончательного захоронения промышленных радиоактивных отходов. «Ликвидация бывшего ядерного объекта в Палдиски к 2040 году является международным обязательством эстонского государства. Это следует сделать в любом случае, и промедление только удорожит и без того дорогостоящий проект», – сказал государственный контролер Янар Хольм.
Подготовительные этапы проекта сооружения места окончательного захоронения были реализованы с опозданием на несколько лет и обошлись как минимум вдвое дороже – 15,1 млн евро вместо первоначально предполагаемых 7,5 млн евро. Существует риск еще большего увеличения затрат в случае дальнейшей задержки.
За последние несколько лет в Министерстве окружающей среды и Департаменте окружающей среды улучшились управление рисками, связанными с радиоактивными отходами, и организация обращения с последними. Госконтроль рекомендует министру окружающей среды в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций и Министерством финансов установить в качестве приоритетной деятельности сооружение места окончательного захоронения промышленных радиоактивных отходов и запланировать наличие финансирования по крайней мере на 2024–2026 годы, а если возможно – на более длительный период.
Общая информация
В Эстонии ежегодно образуется около 400 000 тонн опасных отходов, которые в основном перерабатываются и используются повторно (это не включает отходы, образующиеся в сланцевой промышленности). Приблизительно 10% опасных отходов подлежат захоронению, например зола от сжигания отходов или плавильный шлак, образующийся в металлургической промышленности. За некоторыми исключениями опасные отходы можно захоранивать только в Центре обращения с опасными отходами Вайвара.
Центр обращения с опасными отходами Вайвара в Ида-Вируском уезде был основан в 2000 году и принадлежит государству. Министерство окружающей среды вместе с Агентством по окружающей среде отвечает за работу центра, которым управляет частная компания.
В Латвии завод по сжиганию опасных отходов и место их захоронения находятся в ведении государственной компании LEGMC. В Финляндии компания захоронением опасных отходов занимается компания Fortum, 51 процент которой принадлежит государству.
По данным Министерства окружающей среды, Агентства по окружающей среде и текущей компании-оператора, существует четыре варианта будущей формы собственности центра: 1) по заказу государства центром будет управлять частная компания, для нахождения которой будет проведен конкурс и с которой будет заключен договор на 5–6 лет; 2) государство сдаст центр в долгосрочную аренду, то есть на 15–20 лет, с обязательством вложения туда инвестиций и приема опасных отходов, образующихся в чрезвычайной ситуации; 3) центр будет полностью управляться самим государством, например через государственную компанию; 4) центр будет продан в частные руки.
Эстонское государство должно к 2040 году соорудить место окончательного захоронения промышленных радиоактивных отходов. Радиоактивные отходы, образующиеся при ликвидации бывшего ядерного объекта в Палдиски, нуждаются в безопасном окончательном захоронении. Вместимость места окончательного захоронения запланирована на уровне 3000 м3 отходов. За действия, предшествующие проектированию места окончательного захоронения (оценка воздействия на окружающую среду, исследования и планировки), отвечает Министерство окружающей среды, а за сооружение и эксплуатацию данного места – Министерство экономики и коммуникаций. В 2015 году стоимость сооружения места окончательного захоронения радиоактивных отходов оценивалась в 90 млн евро (без учета инфляции и удорожания строительства).
Государственный контроль также проводил аудит обращения с опасными и радиоактивными отходами в 2015 и 2018 годах.