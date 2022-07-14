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Полиция безопасности посоветовала держать в секрете снос памятника красноармейцам

Айвар Ояперв
, журналист
Полиция безопасности посоветовала держать в секрете снос памятника красноармейцам
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Сотрудники эстонского военного музея изначально искали братскую могилу не в том месте. После сравнения старых фотографий, раскопки продолжили в другм месте, и первые скелеты были найдены вчера около 14:30.
Сотрудники эстонского военного музея изначально искали братскую могилу не в том месте. После сравнения старых фотографий, раскопки продолжили в другм месте, и первые скелеты были найдены вчера около 14:30. Фото: Ain Liiva

Ликвидация памятника в Раквере и раскопки братской могилы красноармейцев начались настолько внезапно, что об этом не знали даже СМИ. «Это была сознательная тактика, чтобы все происходило как можно спокойнее», — сказал заместитель мэра Раквере Неэме-Яак Паап. Однако теперь он раскрыл ряд волнующих подробностей, сопровождавших это знаменательное событие.

Ключевые слова этой истории — засекреченность и оперативность. «Конечно, мы заранее советовались и строили планы, за столом переговоров также находились представители военного музея и полиции безопасности. Последние посоветовали не говорить никому ни слова до определенного момента», — сказал Паап. И что интересно, информация и правда не распространялась.

Так получилось, что к 8:34 вчера, когда в почтовых ящиках журналистов появился соответствующий пресс-релиз, памятник в Раквере уже был демонтирован.

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