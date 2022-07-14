Полиция безопасности посоветовала держать в секрете снос памятника красноармейцам

Сотрудники эстонского военного музея изначально искали братскую могилу не в том месте. После сравнения старых фотографий, раскопки продолжили в другм месте, и первые скелеты были найдены вчера около 14:30.

Ликвидация памятника в Раквере и раскопки братской могилы красноармейцев начались настолько внезапно, что об этом не знали даже СМИ. «Это была сознательная тактика, чтобы все происходило как можно спокойнее», — сказал заместитель мэра Раквере Неэме-Яак Паап. Однако теперь он раскрыл ряд волнующих подробностей, сопровождавших это знаменательное событие.