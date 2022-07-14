МВД: продавцы электросамокатов вводят покупателей в заблуждение

Как отмечает МВД, на улицах и дорогах в Эстонии регулярно появляются электросамокаты, предельно развиваемая скорость у которых выше разрешенной.

«Отдельные продавцы такой продукции утверждают, что более мощные электросамокаты нельзя использовать в условиях обычного движения и они разрешены только для езды вне дорог. Однако на самом деле это введение потребителей в заблуждение — им продают самокаты с мощным мотором, но при этом не предупреждают покупателей, что ездить по дорогам на них нельзя», - отметил вице-канцлер МВД по вопросам безопасности Вейко Коммусаар в переданном BNS пресс-релизе.

«Для того, чтобы снизить вероятность продажи электросамоката, на котором можно ездить быстрее разрешенного и возникнут опасные ситуации в дорожном движении, необходимо заниматься этой проблемой на начальном этапе, то есть, в момент продажи», - подчеркнул вице-канцлер.