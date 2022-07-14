Фото ⟩ В многоквартирном доме прогремел взрыв, есть пострадавшие

Сегодня, 14 июля, в 9.54 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ида-Вирумаа в Кивиыли на улице Соо в многоквартирном доме произошел взрыв и в окне квартиры на четвертом этаже виден дым.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали жителей подъезда и установили, что в результате взрыва в квартире пострадали пожилые мужчина и женщина. Мужчину в тяжелом состоянии и женщину с легкими травмами на скорой помощи доставили в больницу.

Пожара в квартире не было, но в результате взрыва были выбиты окна и обрушилась перегородка квартиры. Дальнейшей угрозы взрыва саперы Восточно-Эстонской группы разминирования не обнаружили, и первоначальная оценка признала, что зданию не грозит обрушение. Эвакуированным жителям разрешили вернуться домой.