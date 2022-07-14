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WRC Rally Estonia 2022 стартует уже сегодня!

rus.postimees.ee
WRC Rally Estonia 2022 стартует уже сегодня!
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WRC Rally Estonia.
WRC Rally Estonia. Фото: RedBull ContentPool / Jaanus Ree

Сегодня, 14 июля, стартует WRC Rally Estonia. Это седьмой этап нынешнего сезона чемпионата мира в рамках гонок FIA, который проводится в Эстонии третий год подряд. Эстонская публика сможет впервые увидеть на трассе все 11 новых гибридов Rally1. Всего в этих гонках стартует 108 автомобилей, 44 пары гонщиков, набирающих баллы в таблице первенства чемпионата мира и еще 66 пар, участвующих в чемпионате Эстонии.

После двухлетней паузы стартовый и финишный подиум вновь установлен на ратушной площади Тарту. Все выходные тут будут проводиться развлечения для всей семьи:

В четверг, в 17.30 лучшие гонщики WRC будут раздавать автографы.

В 18.00 стартует мощное вступительное шоу WRC Rally Estonia. Выступят такие звезды как 5Miinust, Trad.Attack!, Grete Paia & Púr Múdd, Bedwetters ft. YASMYN, Jüri Pootsmann, Shaté Tantsukool, струнный квартет и Тартуский хор мальчиков.

Затем на подиум выйдут все гонщики этого WRC Rally Estonia, которые сразу же направятся к первому старту в мызном парке Раади.

Еще до того, как лидеры чемпионата мира и прошлогодние победители Rally Estonia Калле Рованперя и Йонне Халттунен (Toyota), Отт Тянак и Мартин Ярвеоя (Hyundai), а также поднимавшиеся за последние два года на подиум Крэйг Брин и Пол Нагле (Ford) выйдут на старт, на трассе Раади длиной 1,66 км за рулем грузовиков ГАЗ померяются силами их боссы – Яри-Матти Латвала, Жюльен Монсе и Рич Милленер.

Увенчает первый день гонок концерт, который начнется на стартовом подиуме в 22.30.

В пятницу состоится восемь заездов, будет преодолено почти 140 км. Гонки пройдут по побережью Чудского озера, в Муствеэ, Раанится и Вастсемыйза.

В субботу гонки пройдут по классическим маршрутам WRC Rally Estonia – публику ожидают легендарные заезды Элва, Мяэкюла, Отепя и Неэрути. День завершит заезд для публики в мыэном парке Раади.

В 20.00 на ратушной площади Тарту начнется концерт набирающей популярность Риты Рэй. А после концерта состоится церемония награждения победителей Rally Estonia, которые участвовали в зачете чемпионата Эстонии.

В воскресенье день начнется также в мызном парке Раади, где будет преодолеваться более длинная дистанция – 6,56 км. Затем гонщики отправятся продолжать соревнования в Канепи Камбья. Wolf PowerStage нынешних гонок финиширует возле озер Лейго. На острове крупнейшего озера будету становлен подиум, где будут чествовать победителей.

Церемонию закрытия WRC Rally Estonia в 16.00 будет сопровождать танцевальное шоу от Shaté Tantsukool, а в 17.00 перед публикой, собравшейся на ратушной площади Тарту, проедутся победители гонок. Им будут вручены уникальные кубки, изготовленные из ценных металлов старых мобильных телефонов.

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