WRC Rally Estonia 2022 стартует уже сегодня!

После двухлетней паузы стартовый и финишный подиум вновь установлен на ратушной площади Тарту. Все выходные тут будут проводиться развлечения для всей семьи:

В четверг, в 17.30 лучшие гонщики WRC будут раздавать автографы.

В 18.00 стартует мощное вступительное шоу WRC Rally Estonia. Выступят такие звезды как 5Miinust, Trad.Attack!, Grete Paia & Púr Múdd, Bedwetters ft. YASMYN, Jüri Pootsmann, Shaté Tantsukool, струнный квартет и Тартуский хор мальчиков.

Затем на подиум выйдут все гонщики этого WRC Rally Estonia, которые сразу же направятся к первому старту в мызном парке Раади.

Еще до того, как лидеры чемпионата мира и прошлогодние победители Rally Estonia Калле Рованперя и Йонне Халттунен (Toyota), Отт Тянак и Мартин Ярвеоя (Hyundai), а также поднимавшиеся за последние два года на подиум Крэйг Брин и Пол Нагле (Ford) выйдут на старт, на трассе Раади длиной 1,66 км за рулем грузовиков ГАЗ померяются силами их боссы – Яри-Матти Латвала, Жюльен Монсе и Рич Милленер.

Увенчает первый день гонок концерт, который начнется на стартовом подиуме в 22.30.

В пятницу состоится восемь заездов, будет преодолено почти 140 км. Гонки пройдут по побережью Чудского озера, в Муствеэ, Раанится и Вастсемыйза.