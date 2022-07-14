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От экс-чемпиона мира по боксу Джорджа Формана требуют огромную сумму

rus.postimees.ee
От экс-чемпиона мира по боксу Джорджа Формана требуют огромную сумму
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Джордж Форман, архивное фото, 1995 год.
Джордж Форман, архивное фото, 1995 год. Фото: Postimees

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Джордж Форман может предстать перед судом по подозрению в сексуальном насилии, сообщает РИА Новости со ссылкой на TMZ. 

По информации источника, иск против боксера выдвинули две женщины, чьи отцы работали с Форманом несколько десятилетий назад. Они утверждают, что он изнасиловал их в 1970-х годах. Как отмечается, с января женщины требовали от спортсмена по 12 миллионов долларов. Сам Форман в среду отверг все обвинения в свой адрес.

"За последние полгода две женщины пытались вымогать миллионы долларов у меня и моей семьи. Они ложно утверждают, что я изнасиловал их более 45 лет назад. Я отрицаю эти обвинения. Моя репутация значит для меня не меньше, чем мои спортивные достижения, и меня не запугать беспочвенными угрозами и ложью", - сказал 73-летний Форман.

Форман - бывший двукратный чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион 1968 года. За свою профессиональную карьеру он одержал 76 побед при пяти поражениях. Его состояние оценивается примерно в 300 миллионов долларов.

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