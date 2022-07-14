Николай Валуев высказался о допинговом деле Валиевой

«Если все-таки в ее крови было запрещенное вещество, то юный возраст этому не оправдание. Дело не в возрасте, а в том, принимал ты препарат или не принимал, колол — не колол. В вопросе допинга нет третьей стороны, нет золотой середины», — заявил Валуев.