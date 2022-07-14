Дефицит электронных чипов и схем для автомобилей остается одной из причин трудностей в работе рынков сбыта — об этом свидетельствуют комментарии крупнейших автодилеров в Эстонии. По их словам, усложняет ситуацию также высокая стоимость компонентов и материалов, трудности с их доставкой, связанные с войной на Украине.
"Люди теряют интерес к покупке машины": эстонские автодилеры оказались в непростой ситуации
Как сообщил BNS исполнительный директор компании по продаже машин марки Toyota, фирмы Elke Grupр Таави Лепик, доступность новых автомобилей из-за нехватки чипов остается острой проблемой, спрос по-прежнему превышает предложение, что сказывается на сроках поставок — от 12 до 16 месяцев, в зависимости от модели.
Менеджер по продажам фирмы Topauto Янек Эскор сообщил BNS, что за последний год характер работы заводов автопрома существенно не поменялся, дефицит микрочипов, а также материалов и компонентов тормозит производство. По его словам, хотя представители украинских заводов обещали, что производство проводки для автомобилей они смогут вывести на довоенный уровень, общая картина пока не меняется к лучшему.
«Следует иметь в виду, что срок ожидания продукции от всех заводов автопрома сейчас составляет от 9 до 12 месяцев. В отношении моделей Seat и Cupra мы видим, что заводы на ближайшее время запланировали новые рабочие недели, но это еще не значит, что машины будут полностью готовы и отправлены дилерам», - добавил Эскор.
Он пояснил, что заводы комплектуют только те заказы, которые они могут выполнить, поэтому клиентам стоит выбирать сейчас те машины, которые у продавцов есть на складах. Если автомобиль в наличии, лучше заплатить за него и купить, поскольку выполнение заказа на заводе требует времени.
Исполнительный директор компании Amserv Рене Варек в интервью BNS подтвердил, что проблемы с чипами для машин сохраняются, однако у некоторых производителей поставки начинают налаживаться.
«В глобальном плане проблемы с поставками пока не решены, сроки длиннее обычного. Вместе с тем, покупатели адаптировались к новой ситуации, клиенты готовы заказывать и ждать новые машины», - сказал он.
По словам Варека, на Украине находился ряд заводов автопрома, выпускавших комплектующие, однако в условиях войны они закрываются или переезжают. «Война сказалась и на поведении потребителей — за последние месяцы интерес частных клиентов к покупке автомобилей стал скромнее», - добавил Варек.
Как считает руководитель Amserv, в ближайшие месяцы характер поставок не изменится, однако в течение 2023 года ситуация на авторынке начнет налаживаться и уже к концу будущего года мировой автопром вернется к нормальному ритму работы.