"Люди теряют интерес к покупке машины": эстонские автодилеры оказались в непростой ситуации

Как сообщил BNS исполнительный директор компании по продаже машин марки Toyota, фирмы Elke Grupр Таави Лепик, доступность новых автомобилей из-за нехватки чипов остается острой проблемой, спрос по-прежнему превышает предложение, что сказывается на сроках поставок — от 12 до 16 месяцев, в зависимости от модели.

Менеджер по продажам фирмы Topauto Янек Эскор сообщил BNS, что за последний год характер работы заводов автопрома существенно не поменялся, дефицит микрочипов, а также материалов и компонентов тормозит производство. По его словам, хотя представители украинских заводов обещали, что производство проводки для автомобилей они смогут вывести на довоенный уровень, общая картина пока не меняется к лучшему.

«Следует иметь в виду, что срок ожидания продукции от всех заводов автопрома сейчас составляет от 9 до 12 месяцев. В отношении моделей Seat и Cupra мы видим, что заводы на ближайшее время запланировали новые рабочие недели, но это еще не значит, что машины будут полностью готовы и отправлены дилерам», - добавил Эскор.

Он пояснил, что заводы комплектуют только те заказы, которые они могут выполнить, поэтому клиентам стоит выбирать сейчас те машины, которые у продавцов есть на складах. Если автомобиль в наличии, лучше заплатить за него и купить, поскольку выполнение заказа на заводе требует времени.