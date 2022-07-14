Чт, 14.07.2022
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В ЕС нашли возможную замену российскому газу: какой стране придется добывать больше

rus.postimees.ee
В ЕС нашли возможную замену российскому газу: какой стране придется добывать больше
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Газовая плита.
Газовая плита. Фото: Ants Liigus

Европейская комиссия предложила странам ЕС заменить российский газ азербайджанским. Увеличение поставок "голубого топлива" требует от Азербайджана увеличение добычи. Об этом сообщает Reuters.

"Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский союз, по Южному газовому коридору, в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом", - говорится в сообщении.

В прошлом году по Трансадриатическому газопроводу доставлено более 8 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу. Увеличение поставок газа в европейские страны потребует от Азербайджана расширение добычи газа.

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