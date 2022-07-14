Европейская комиссия предложила странам ЕС заменить российский газ азербайджанским. Увеличение поставок "голубого топлива" требует от Азербайджана увеличение добычи. Об этом сообщает Reuters.
В ЕС нашли возможную замену российскому газу: какой стране придется добывать больше
В ЕС нашли возможную замену российскому газу: какой стране придется добывать больше
"Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский союз, по Южному газовому коридору, в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом", - говорится в сообщении.
В прошлом году по Трансадриатическому газопроводу доставлено более 8 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу. Увеличение поставок газа в европейские страны потребует от Азербайджана расширение добычи газа.