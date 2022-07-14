Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту грузовик вылетел в кювет

ДТП произошло на участке Кяревере-Кардла, где идет строительство четырехполосного участка дороги. Грузовик ехал из Тарту в Таллинн, но вскоре после Кярдла выехал в кювет. В настоящее время движение по этому участку дороги разрешено со скоростью до 70 километров в час.