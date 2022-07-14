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Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту грузовик вылетел в кювет

rus.postimees.ee
На шоссе Таллинн-Тарту грузовик вылетел в кювет
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Для того, чтобы вытащить грузовик из кювета, на место прибыла соответствующая техника.
Для того, чтобы вытащить грузовик из кювета, на место прибыла соответствующая техника. Фото: Eili Arula

В четверг, 14 июля, до полудня на шоссе Таллинн-Тарту на участке Кяревере-Кардла произошла авария: грузовик с прицепом вылетел в кювет. 

ДТП произошло на участке Кяревере-Кардла, где идет строительство четырехполосного участка дороги. Грузовик ехал из Тарту в Таллинн, но вскоре после Кярдла выехал в кювет. В настоящее время движение по этому участку дороги разрешено со скоростью до 70 километров в час.

До полудня на месте аварии также находилась тяжелая техника, которая использовалась, чтобы вытащить грузовик из кювета. 

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