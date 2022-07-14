В четверг, 14 июля, до полудня на шоссе Таллинн-Тарту на участке Кяревере-Кардла произошла авария: грузовик с прицепом вылетел в кювет.
Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту грузовик вылетел в кювет
На шоссе Таллинн-Тарту грузовик вылетел в кювет
ДТП произошло на участке Кяревере-Кардла, где идет строительство четырехполосного участка дороги. Грузовик ехал из Тарту в Таллинн, но вскоре после Кярдла выехал в кювет. В настоящее время движение по этому участку дороги разрешено со скоростью до 70 километров в час.
До полудня на месте аварии также находилась тяжелая техника, которая использовалась, чтобы вытащить грузовик из кювета.
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