Интервью ⟩ Тынис Лукас: переход на эстоноязычное образование – это вопрос, который нужно взять и решить

- Наша задача все же заключается в том, чтобы привести эстонский язык в русскоязычные школы, а не привести русский язык в эстоноязычные школы. Я не говорю о предметах, я говорю о школьной среде. Естественно, методически возможны и такие школы, где идет углубленное изучение русского языка, и эстонские дети идут в такие школы. Но все должно быть добровольно, а не принудительное использование эстонских детей в качестве помощников учителей для обучения эстонскому языку в школах, где до сих пор преподавали на русском языке. Если во всех школах, в том числе и тех, где сейчас еще преподают на русском языке, будет высокое качество образования, и там будут иметься хорошие эстоноязычные учителя, то родителям проще будет принять решение о выборе школы. Конечно, нельзя сейчас переложить всю нагрузку на эстоноязычные школы, чтобы мы смогли перевести всех русскоязычных детей из русскоязычных школ в эстоноязычные. Во многих регионах нет достаточного количества школ, даже зданий, и это может создать дополнительное давление этих школ на нынешних учителей и учеников.