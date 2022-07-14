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Интервью ⟩ Тынис Лукас: переход на эстоноязычное образование – это вопрос, который нужно взять и решить

Теэт Корстен
Тынис Лукас: переход на эстоноязычное образование – это вопрос, который нужно взять и решить
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Тынис Лукас.
Тынис Лукас. Фото: Sille Annuk

Если есть желание, за восемь месяцев можно построить фундамент для окончательного перехода на эстонской языка на всех уровнях, сказал Postimees неоднократно занимавший пост министра образования Тынис Лукас, которые принимал участие в коалиционных переговорах по этой теме от партии «Отечество».

- Еще есть такой вопрос: об эстонской школе беспокоятся, что есть угроза русификации эстонцев, если под одной крышей с эстонскими учителями будет слишком много неэстонцев. Как вы смотрите на этот вопрос?

- Наша задача все же заключается в том, чтобы привести эстонский язык в русскоязычные школы, а не привести русский язык в эстоноязычные школы. Я не говорю о предметах, я говорю о школьной среде. Естественно, методически возможны и такие школы, где идет углубленное изучение русского языка, и эстонские дети идут в такие школы. Но все должно быть добровольно, а не принудительное использование эстонских детей в качестве помощников учителей для обучения эстонскому языку в школах, где до сих пор преподавали на русском языке. Если во всех школах, в том числе и тех, где сейчас еще преподают на русском языке, будет высокое качество образования, и там будут иметься хорошие эстоноязычные учителя, то родителям проще будет принять решение о выборе школы. Конечно, нельзя сейчас переложить всю нагрузку на эстоноязычные школы, чтобы мы смогли перевести всех русскоязычных детей из русскоязычных школ в эстоноязычные. Во многих регионах нет достаточного количества школ, даже зданий, и это может создать дополнительное давление этих школ на нынешних учителей и учеников.

Эстонская школа должна сохранить лицо. Самое главное – обеспечить, чтобы хорошее эстоноязычное обучение имелось во всех школах. И в нынешних русскоязычных школах. Через несколько лет так и будет, и тогда семьи сами смогут выбирать, куда они отдадут детей. Но, да, мы не должны искусственно создать ситуацию, при которой эстонские дети могут почувствовать себя попавшими в русскоязычную среду.

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