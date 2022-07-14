Джекпот лотереи Bingo в размере 605 173 евро был разыгран в среду в телепередаче «Suur lotokolmapäev». Выигрышный билет с пятью игровыми полями был куплен через интернет.
Житель Эстонии в один миг разбогател на 600 000 евро
Житель Эстонии в один миг разбогател на 600 000 евро
По данным Eesti Loto, победителем стал молодой человек.
Последний джекпот Bingo был сорван в начале мая, когда джекпот разделили два таллиннца, каждый из которых выиграл по 386 560 евро. И тогда оба выигрышных билета были куплены онлайн.
За первые пять месяцев Eesti Loto выплатила государству около 6,6 миллиона евро в качестве налога на азартные игры. За тот же период Eesti Loto выплатила 17,1 миллиона евро выигрышей, в том числе почти три миллиона евро выигрышей в мгновенной лотерее.