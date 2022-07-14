«Каждый делает выбор сам»: можно ли сейчас ездить в Россию без чувства вины?

«В конце концов каждый делает выбор сам, что считать этичным, а что нет», – заявил Yle Песонен.

По его словам, при этом понятно намерение некоторых людей бойкотировать Россию из-за войны. Профессор при это понимает, например, желание сэкономить деньги на покупке бензина в РФ.