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«Каждый делает выбор сам»: можно ли сейчас ездить в Россию без чувства вины?

rus.postimees.ee
«Каждый делает выбор сам»: можно ли сейчас ездить в Россию без чувства вины?
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Турист в Санкт-Петербурге. Фото иллюстративное.
Турист в Санкт-Петербурге. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Профессор туристического бизнеса Университета Восточной Финляндии Юхо Песонен размышляет, насколько этично сейчас ездить в Россию.

«В конце концов каждый делает выбор сам, что считать этичным, а что нет», – заявил Yle Песонен.

По его словам, при этом понятно намерение некоторых людей бойкотировать Россию из-за войны. Профессор при это понимает, например, желание сэкономить деньги на покупке бензина в РФ.

Он отметил, что деньги от туризма идут в казну государства, но при этом напомнил, что ЕС не перестал покупать российскую нефть и другое сырье.

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