График ⟩ Пограничники и КаПо не пустили в Эстонию несколько сотен украинцев

Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала войны Россия депортировала на свою территорию целых два миллиона граждан Украины – это пять процентов от всего населения Украины.

В свою очередь из этих двух миллионов чуть менее двум процентам удалось попасть в Эстонию. PPA вместе с Департаментом полиции безопасности должны на границе установить, кого из них стоит, а кого нельзя впускать в Эстонию.