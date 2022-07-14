С 24 февраля через пограничные пункты восточной границы из России в Эстонию въехало 35 723 гражданина Украины. Но по состоянию на 11 июля, въезд в страну запрещен 256 гражданам Украины. Postimees поинтересовался у Департамента полиции и погранохраны (PPA), как происходит фильтрация украинцев на границе.
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График ⟩ Пограничники и КаПо не пустили в Эстонию несколько сотен украинцев
Как происходит фильтрация?
Пограничники и КаПо не пустили в Эстонию несколько сотен украинцев
Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала войны Россия депортировала на свою территорию целых два миллиона граждан Украины – это пять процентов от всего населения Украины.
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