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График ⟩ Пограничники и КаПо не пустили в Эстонию несколько сотен украинцев

Как происходит фильтрация?
Мейнхард Пулк
, журналист
Пограничники и КаПо не пустили в Эстонию несколько сотен украинцев
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Нарвский погранпункт.
Нарвский погранпункт. Фото: Taavi Sepp

С 24 февраля через пограничные пункты восточной границы из России в Эстонию въехало 35 723 гражданина Украины. Но по состоянию на 11 июля, въезд в страну запрещен 256 гражданам Украины. Postimees поинтересовался у Департамента полиции и погранохраны (PPA), как происходит фильтрация украинцев на границе.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала войны Россия депортировала на свою территорию целых два миллиона граждан Украины – это пять процентов от всего населения Украины.

В свою очередь из этих двух миллионов чуть менее двум процентам удалось попасть в Эстонию. PPA вместе с Департаментом полиции безопасности должны на границе установить, кого из них стоит, а кого нельзя впускать в Эстонию.

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