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Внеочередные заседания Рийгикогу пройдут в пятницу и в понедельник

BNS
Внеочередные заседания Рийгикогу пройдут в пятницу и в понедельник
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Рийгикогу.
Рийгикогу. Фото: Mihkel Maripuu

Спикер Рийгикогу Юри Ратас по предложению правительства и 29 депутатов Рийгикогу созвал внеочередные заседания Рийгикогу на пятницу и понедельник.

По предложению правительства первое внеочередное заседание начнется в зале заседаний на Тоомпеа в 9 часов утра в пятницу. На повестке дня политическое заявление премьер-министра в связи с отставкой правительства.

Второе заседание по предложению 29 депутатов Рийгикогу начнется через несколько часов после окончания первого. На повестке дня предоставление кандидату в премьер-министры Кае Каллас полномочий на формирование правительства и третье чтение инициированного правительством законопроекта о внесении изменений в закон об удобрениях, закон о химикатах и закон о соответствии продукции требованиям.

Если кандидат в премьер-министры получит от Рийгикогу полномочия на формирования правительства, третье внеочередное заседание начнется в 15 часов в понедельник. На повестке дня должностная присяга правительства и третье чтение инициированного правительством законопроекта о внесении поправок в закон о праве плавания судов под государственным флагом, закон о судовом регистре и закон о безопасности морской навигации.

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