Внеочередные заседания Рийгикогу пройдут в пятницу и в понедельник

По предложению правительства первое внеочередное заседание начнется в зале заседаний на Тоомпеа в 9 часов утра в пятницу. На повестке дня политическое заявление премьер-министра в связи с отставкой правительства.

Второе заседание по предложению 29 депутатов Рийгикогу начнется через несколько часов после окончания первого. На повестке дня предоставление кандидату в премьер-министры Кае Каллас полномочий на формирование правительства и третье чтение инициированного правительством законопроекта о внесении изменений в закон об удобрениях, закон о химикатах и закон о соответствии продукции требованиям.