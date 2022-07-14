На фоне войны в Украине и высокой цены на энергоносители Европейская комиссия ожидает рекордно высокую инфляцию в еврозоне - в среднем 7,6 процента за год.
Еврокомиссия прогнозирует рекордно высокую инфляцию в еврозоне
Об этом говорится в опубликованном в четверг, 14 июля, летнем прогнозе Комиссии ЕС. В весеннем прогнозе, в мае, показатель инфляции составил 6,1 процента.
В Евросоюзе в целом эксперты прогнозируют рост цен на 8,3 процента - вместо прежних 6,8 процента. При этом в 2023 году инфляция, по оценкам Еврокомиссии, должна снизиться почти вдвое: до среднего уровня в 4 процента в еврозоне и до 4,6 процента в целом по ЕС.
Что касается экономического роста, то Еврокомиссия по-прежнему исходит из того, что в 2022 году экономика Евросоюза вырастет на 2,7 процента. В еврозоне ожидается рост на 2,6 процента, что незначительно меньше (2,7%) по сравнению с соответствующим показателем в майском прогнозе.
Вместе с тем на 2023 год комиссия ЕС пересмотрела свои прогнозы в сторону понижения. Ожидается рост на 1,5 процента в целом в Европейском Союзе и 1,4 процента - в еврозоне. В мае экономисты предполагали 2,3 процента как в ЕС, так и в еврозоне. Одной из причин заметно снижения прогнозируемых значений остается ситуация на энергетических рынках.