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Maxima приняла на работу уже более двухсот украинских беженцев

rus.postimees.ee
Maxima приняла на работу уже более двухсот украинских беженцев
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Remo Tõnismäe

В настоящее время в Maxima Eesti работают 218 украинских беженцев, которые трудятся в офисе компании, на центральном складе, в различных производственных цехах и более чем в половине магазинов компании по всей Эстонии. В течение четырех месяцев около 1100 украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, подали заявки на работу в одну из крупнейших торговых сетей Эстонии.

«Если в первые месяцы многие подавшие заявки на работу украинские беженцы в основном приступили к работе в таллиннских магазинах, то сейчас мы наняли их в 55 магазинах по всей Эстонии. Кроме того, за последние пару месяцев как в наших производственных цехах, так и в логистическом центре появилось значительное количество украинцев», – говорит Леа Кимбер, руководитель по персоналу Maxima Eesti. За четыре месяца компания приняла на работу 218 украинских беженцев из 1087 кандидатов. Кроме того, в компании работают 34 украинца, принятых на работу до 24 февраля.

«В магазинах украинцы работают подсобными работниками, уборщиками, работниками зала, а также продавцами-кассирами. В некоторых магазинах они занимают должность начальника смены или его заместителя. В производственных цехах, расположенных в Таллинне и Пярну, нам удалось принять на работу как кондитеров, так и поваров, а на центральном складе помимо складских работников у нас также есть сортировщики товаров, инспекторы по приему товаров и складские инспекторы», – поясняет Кимбер. Также были приняты на работу несколько специалистов в офис.

Самое большое количество украинских беженцев, 19 человек, работают в одном таллиннском магазине XXX Maxima. При этом их количество в коллективе достигает десяти и более еще в трех крупных магазинах по всей Эстонии. Новые украинские коллеги работают в магазинах торговой сети в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Кохтла-Ярве, Кивиыли, Курессааре, Вильянди, Йыгева, Раквере, Маарду, Йыхви, Отепя, Эльва, Тюри, Пайде, Сауэ, Тапа, Мярьямаа и Виймси. Maxima наняла 17 украинских беженцев в различные производственные цеха и 16 – на центральный склад.

«Адаптация украинцев в нашем коллективе прошла успешно. У них высокая мотивация, они быстро учат необходимые эстонские слова: здравствуйте, спасибо, я помогу, спасибо. Заведующие нашими магазинами хвалят их как хороших сотрудников», – говорит Кимбер. Для того чтобы уменьшить языковое трудности с клиентами, торговая сеть изготовила бейджи для украинцев, работающих в залах, на которых указано, что они только начинают изучать эстонский язык. Видно, что клиенты учитывают это при общении с украинцами.

С тех пор как в мае Maxima начала предоставлять украинским беженцам с маленькими детьми и нуждающимся в более гибком графике работы возможность работать неполный рабочий день в магазинах в Таллинне и Тарту, в коллективах увеличилось количество матерей с детьми. «Матери с детьми хорошо организовали уход за детьми, они хорошо справляются, и проблем из-за детей не возникало», – говорит Кимбер. Хотя в других странах Европы уже появились сообщения о том, что украинские беженцы начали возвращаться домой, среди украинцев, работающих в Maxima, эта тенденция не просматривается.

Maxima Eesti, начавшая прием на работу украинских беженцев 9 марта, за последние четыре месяца запустила и реализовала ряд мероприятий по поддержке приема украинцев на работу и их адаптации в коллективе. Среди них инфочасы по набору украинских беженцев как для руководителей отделов, так и заведующих магазинами, поиск подходящих каналов для размещения объявлений о вакансиях, а также консультирование соискателей по другим аспектам жизни – будь то подача заявления на временную защиту, жилье или уход за детьми. Кроме того, каждую среду проводится онлайн-обучение для принятых на работу украинцев.

Процесс приема на работу украинских беженцев в Maxima такой же, как и для местных работников, и для них действуют точно такие же условия оплаты, как и для местных. «Уровень зарплаты зависит только от должности, которую человек занимает», – объясняет руководитель по персоналу Maxima Eesti. Кроме того, украинцы имеют право на все другие льготы, которые Maxima предлагает своим сотрудникам в дополнение к заработной плате.

«На наш взгляд, предложение работы – это самая большая помощь, которую мы можем оказать в данной ситуации людям, которые вынуждены покинуть Украину и приехать сюда. Как мы уже видели, Maxima действительно может помочь им в и без того запутанной ситуации. Мы поддерживаем свободное и демократическое мироустройство и выступаем за мир», – подчеркивает руководитель по персоналу Maxima Eesti. Она подтверждает, что компания продолжит предлагать украинцам работу.

Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В Эстонии в компании работает более 3700 человек. Каждый день 83 магазина Maxima обслуживают в среднем 140 000 жителей Эстонии. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.

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