Maxima приняла на работу уже более двухсот украинских беженцев

«Адаптация украинцев в нашем коллективе прошла успешно. У них высокая мотивация, они быстро учат необходимые эстонские слова: здравствуйте, спасибо, я помогу, спасибо. Заведующие нашими магазинами хвалят их как хороших сотрудников», – говорит Кимбер. Для того чтобы уменьшить языковое трудности с клиентами, торговая сеть изготовила бейджи для украинцев, работающих в залах, на которых указано, что они только начинают изучать эстонский язык. Видно, что клиенты учитывают это при общении с украинцами.

С тех пор как в мае Maxima начала предоставлять украинским беженцам с маленькими детьми и нуждающимся в более гибком графике работы возможность работать неполный рабочий день в магазинах в Таллинне и Тарту, в коллективах увеличилось количество матерей с детьми. «Матери с детьми хорошо организовали уход за детьми, они хорошо справляются, и проблем из-за детей не возникало», – говорит Кимбер. Хотя в других странах Европы уже появились сообщения о том, что украинские беженцы начали возвращаться домой, среди украинцев, работающих в Maxima, эта тенденция не просматривается.