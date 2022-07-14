В связи с проводящимся 16 июля в заливе Кясму заплывом Würth Open Water Estonia и намеченным на 17 июля между Вызу и Кясму Revin Grupp Südasuve Challenge будет нарушена привычная схема движения.
В волости Хальяла на выходных будет изменено движение
16 июля в 15.00 около сотни участников заплыва стартуют от маяка Кясму по направлению к пляжу Вызу. За безопасностью участников на протяжении 3,5-километровой трассы будут следить четыре спасательных катера, кроме того, будут дежурить добровольцы. Организаторы просят не передвигаться в этот период по заливу на моторках, а если в случае крайней необходимости нужно передвигаться по морю, следовать распоряжениям спасателей. Ограничения будут действовать до 17.30.
17 июля с 10 до 14 часов в поселке Вызу движение будет односторонним (за исключением общественного транспорта). Попасть в поселок можно будет со стороны Раквере, а выехать – в направлении Кясму. На перекрестке Кясму-Вызу установлены перенаправляющие дорожные указатели. Парковка в Вызу на ул. Мере запрещена на желтой линии на отрезке между улицами Эха и Ранна.
Организаторы приносят извинения за неудобства и заверяют, что изменения необходимы для обеспечения безопасности участников мероприятий и отдыхающих.