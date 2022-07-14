В волости Хальяла на выходных будет изменено движение

16 июля в 15.00 около сотни участников заплыва стартуют от маяка Кясму по направлению к пляжу Вызу. За безопасностью участников на протяжении 3,5-километровой трассы будут следить четыре спасательных катера, кроме того, будут дежурить добровольцы. Организаторы просят не передвигаться в этот период по заливу на моторках, а если в случае крайней необходимости нужно передвигаться по морю, следовать распоряжениям спасателей. Ограничения будут действовать до 17.30.