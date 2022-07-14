В целях создания более безопасных условий движения в Таллинне будет снижена допустимая скорость движения: внутри кварталов до 30 км/ч, на крупных улицах в центре города – до 40 км/ч.
Список: Таллинн снизит разрешенную скорость движения на десятках улиц
Ограничение скорости 30 км/ч будет действовать преимущественно в районах Кесклинн, Пульгулинн, Нымме, в общей сложности на 69 улицах: Кивимурру, Туулемяэ, Сикупилли, Катузепапи, Ласнамяэ, Маяка, Туха, Киллустику, Металли, Лахепеа, Сооди, Сыудебаази, Сыякооли, Риви, Туйсу, Мадара, Тулика, Тульби, Касси, Мяэалузе, Теадуспарги, Кивинука, Хели, Лаулупео, Кундери, Якобсони, Ластекоду, Якоби, Гильди, Пюссироху, Мыйгу, Корги, Юхтме, Вати, Ламби, Туукри, Кару, Аэдвилья, Нафта, Бензини, Фильми, Вярава, Няйтузе, Выйду, Кагу, Карусмарья, Синилилле, Нельги, Астри, Аате, Пихлака, Махла, Мулла, Хярьяпеа, Роо, Преези, Аарде, Ванику, Ыле, Хейна, Набра, Пебре, Тимути, Кырре, Тайме, Оразе, Нису, Рукки, Лусте. К работам приступили в июле, их планируется завершить к началу учебного года.
Ограничение скорости 40 км/ч планируется ввести на 11 крупных улицах центра города, включая Тоомпуйестеэ, Техника, Палдиское шоссе, Луйзе, Эндла, бульвар Каарли, Пярнуское шоссе, бульвар Рявала, бульвар Мере, Нарвское шоссе, Лайкмаа. К работам планируется приступить в сентябре.
Вице-мэр Андрей Новиков отметил, что предпосылкой к снижению допустимой скорости движения в центре города стала перенастройка программ светофоров, что, к сожалению, в связи с нехваткой специалистов, может занять больше времени, нежели запланировано. «Без перенастройки светофоров снижение разрешенной скорости не принесет желаемых результатов», - отметил Новиков.
Руководитель MTÜ Elav Tänav Элийза Пуудерселль приветствует решение Таллинна присоединиться к числу городов, которые снижают негативное влияние автомобильного движения при помощи более низких разрешенных скоростей.
На улицах Таллинна также будут сооружены 28 новых лежачих полицейских (искусственная дорожная неровность). Вице-мэр Владимир Свет отметил, что цель города - сделать движение более спокойным и таким образом снизить число дорожных происшествий. «Для этого по всему городу будут созданы 28 дополнительных лежачих полицейских. Это приподнятые участки дороги, которые хорошо справляются со своей задачей, вынуждая водителей снижать скорость движения и быть внимательными. Кроме того, они более безопасны для участников движения, чем сделанные из пластмассы или резины черные с желтыми полосами аналоги», - пояснил Свет.
Работы были начаты 7 июля и продолжатся около месяца. Новые искусственные дорожные неровности будут строиться в следующем порядке: Юмера, 28а; Паэпарги, 17; Вирби, 8; Роо, 21а; Лаэвастику, 2; Суур-Патарей, 9; Неэме, 8; Херне, 11; Вирмализе, 28; Уус-Мааильма, 13; между Викеркааре, 21 и 38; на перекрестке улиц Раху и Кярье; бульвар Сыпрузе, 251; Эхитаяте-теэ, 74; Эхитаяте теэ, 68; Риви, 4; Мустамяэ теэ, 29; Каяка, 49; Ыйсмяэ-теэ, 124; Веэризе, 1; Луйзу, 5; Айандузе-теэ, 1; Астла-теэ, 37; Синиладва, 8; два лежачих полицейских в зоне перекрестка улиц Казе и Урва.