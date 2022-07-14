Члены EKRE cнесли в Вяэна-Йыэсуу памятник герою Советского Союза

На сегодняшний день публикация со страницы Яануса Хярмса удалена. Речь идет о памятном камне Тимофею Ромашкину.

Кто такой Тимофей Ромашкин и за что получил звание Героя Советского Союза?

Тимофей Терентьевич Ромашкин. Фото: Wikimedia Commons

Утром 8 января 1954 года Ли-2 с пятью пассажирами на борту выполнял рейс по маршруту Таллин – Минск – Ленинград. Самолет набрал высоту и лег на заданный курс. В момент раздачи пассажирам журналов и газет на экипаж с целью угона самолета напали вооруженные мужчина в форме ВВС без погон и женщина. Угрожая оружием, они попытались связать членов экипажа, но Ромашкин бросился на женщину, после чего мужчина открыл по нему огонь из двух пистолетов.

В бортмеханика попали четыре пули. Члены экипажа (командир корабля И. Гаранин, А. Калиничев и В. Гладкий) скрутили злоумышленников, истекающему кровью Ромашкину была оказана первая медицинская помощь.

Самолет вернулся в Таллин, Ромашкин был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, вскоре скончался.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 марта 1954 года за мужество и самоотверженность, проявленные при задержании бандитов, Ромашкину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Остальные члены экипажа были награждены орденами Красной Звезды.

Похоронен Ромашкин на Военном кладбище в Таллине.

Источник: Wikipedia

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