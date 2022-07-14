Член Эстонской народной консервативной партии (EKRE) Яанус Хярмс 12 июля опубликовал на своей странице в Facebook пост с фотографиями и видео сноса советского памятника в Вяэна-Йыэсуу. Речь идет о памятном камне Герою Совесткого Союза Тимофею Ромашкину.
Члены EKRE cнесли в Вяэна-Йыэсуу памятник герою Советского Союза
На сегодняшний день публикация со страницы Яануса Хярмса удалена. Речь идет о памятном камне Тимофею Ромашкину.
Кто такой Тимофей Ромашкин и за что получил звание Героя Советского Союза?
Утром 8 января 1954 года Ли-2 с пятью пассажирами на борту выполнял рейс по маршруту Таллин – Минск – Ленинград. Самолет набрал высоту и лег на заданный курс. В момент раздачи пассажирам журналов и газет на экипаж с целью угона самолета напали вооруженные мужчина в форме ВВС без погон и женщина. Угрожая оружием, они попытались связать членов экипажа, но Ромашкин бросился на женщину, после чего мужчина открыл по нему огонь из двух пистолетов.
В бортмеханика попали четыре пули. Члены экипажа (командир корабля И. Гаранин, А. Калиничев и В. Гладкий) скрутили злоумышленников, истекающему кровью Ромашкину была оказана первая медицинская помощь.
Самолет вернулся в Таллин, Ромашкин был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, вскоре скончался.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 марта 1954 года за мужество и самоотверженность, проявленные при задержании бандитов, Ромашкину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Остальные члены экипажа были награждены орденами Красной Звезды.
Похоронен Ромашкин на Военном кладбище в Таллине.
Источник: Wikipedia
Управа волости знала о намерениях
Специалист по коммуникации управы волости Харку Маллу Марианн Трейманн направила Rus.Postimees комментарии о ситуации с демонтажем памятника.
– На чьей территории находился памятник?
– Камень с именем Т. Ромашкина находился в деревне Вяэна-Йыэсуу, на территории школы Вяэна Йыэсуу.
– Был ли этот памятник посвящен Красной армии?
– Нет, это не был памятник Красной армии.
– Был ли демонтаж памятника согласован с управой волости?
– Управа волости была в курсе о намерениях демонтировать памятник. По нашей оценке, конкретного решения по этому вопросу не требовалось, так как мы имеем дело не с памятником красноармейцам, а с камнем установленным когда-то по случаю присвоения названия пионерскому лагерю. Посвященный Т. Ромашкину монумент и место захоронения находятся в Таллинне на Военном кладбище (на фото внизу – прим. ред.).
– Был ли демонтаж памятника законным по оценке управы?
– По нашей оценке, демонтаж был законным, так как каждый собственник недвижимости должен содержать свою территорию в порядке. Кроме того, решение волостного собрания Харку № 129 от 26 ноября 2015 года предполагает строительство детского сада в непосредственной близости от камня. Строительство данного детского сада внесено в планs волости на 2022 год и в ближайшие недели будет объявлен тендер. Исходя из этого, вопрос о демонтаже камня в любом случае в какой-то момент был бы на повестке управы волости.
– Спрашивали ли мнения местных жителей относительно демонтажа памятника?
– Мнение жителей не спрашивали, так как с управой волости демонтаж не согласовывали. О демонтаже была проинформирована деревенская община.