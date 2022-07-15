Пт, 15.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Религиовед Андрей Шишков: для многих украинских беженцев в Эстонии очень важен привычный им уклад церковной жизни

Павел Соболев
, журналист
Религиовед Андрей Шишков: для многих украинских беженцев в Эстонии очень важен привычный им уклад церковной жизни
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
  • Между разными церковными юрисдикциями существует настоящая конкуренция
  • Очень многие священники ЭПЦ МП занимают ярко выраженную антивоенную позицию
  • Поддержка войны патриархом Кириллом не может быть общей виной всех верующих в юрисдикции РПЦ

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, приглашенный исследователь Школы теологии и религиоведческих исследований Тартуского университета Андрей Шишков среди прочего ответил на вопросы, касающиеся религиозной стороны жизни украинских беженцев в Эстонии, а также трагичности для православного мира провоенной позиции, занятой патриархом Кириллом.

- В эстонской прессе появились публикации, в которых говорится, что нужно как можно шире информировать украинских беженцев в Эстонии, исповедующих православие, об адресах приходов Эстонской Апостольской православной церкви (ЭАПЦ). Если такая работа будет вестись достаточно усердно, можно ли ожидать, что беженцы действительно придут в эти приходы? Или это все-таки не вопрос, что называется, информированности?

- Нужно понимать, что очень большое количество военных беженцев, попавших в Эстонию, жили в восточной части Украины. А на востоке Украины большинство православных верующих принадлежат к юрисдикции, которая до недавнего времени входила в Московский патриархат. Между Московским патриархатом и Константинопольским патриахатом, к которому принадлежит ЭАПЦ, осенью 2018 года возникла ситуация разрыва евхаристического общения. С точки зрения Московского патриархата, Константинополь находится в расколе.

Не стоит забывать, что в Украинской православной церкви, принадлежавшей до конца мая 2022 года к Московскому патриархату, действовала очень активная риторика, согласно которой любая альтернативная юрисдикция, которая находится на территории Украины, является раскольнической юрисдикцией. Если туда попасть, то не будет благодати, будет духовная смерть и так далее. Поэтому на уровне простых верующих возможный переход в Константинополь и психологически, и теологически может быть очень затруднен.

Кроме того, существует языковой барьер. Для большинства этих верующих языком богослужения является церковнославянский язык. Или же украинский, потому что на украинском языке в Украинской православной церкви службы тоже велись.

- Некоторые эксперты по религиозным темам призывали в последнее время ЭАПЦ постараться справиться с задачей организации богослужений на подходящем для беженцев языке. Действительно ли в том случае, если бы в каких-то приходах часть богослужений проходила бы на украинском языке, это могло бы стать существенным стимулом для кого-то из беженцев посещать именно эти приходы?

- Если ЭАПЦ будет готова проводить богослужения на церковнославянском и украинском языках, то, безусловно, какая-то часть верующих беженцев может обратиться в приходы ЭАПЦ. С другой стороны, все-таки не очень понятно, зачем для этих верующих переходить в ЭАПЦ, когда есть приходы Московского патриархата с совершенно понятными для этих людей языком, уставом и укладом церковной жизни.

Ко всему прочему, многие приходы Московского патриархата на территории Эстонии сейчас очень активно помогают беженцам. Многие беженцы уже стали, насколько мне известно, членами этих общин. Православные школы, которые так или иначе ассоциированы с Эстонской православной церковью Московского партриархата (ЭПЦ МП), принимают украинских детей и всячески им помогают.

Не очень понятно, что в условиях такой конкуренции или, если пользоваться термином социологов, такого рынка религий может предложить таким верующим ЭАПЦ. Хотя я не сомневаюсь, что какие-то конкурентные премущества у ЭАПЦ наверняка есть.

- В некоторых материалах в эстонской прессе указывается, что РПЦ стала идеологическим инструментом Кремля, и что этот инструмент активно используется и за пределами России, включая Эстонию. Говорится о важности противодействия этой угрозе. Приводятся параллели со странами Западной Европы, где государственные власти, например, закрывают приходы, в которых проповедуют исламские ультрарадикалы. До войны в Украине такие параллели в Эстонии проводить было не принято, их трудно было даже представить. Можно ли ожидать, что из-за позиции патриарха Кирилла в отношении войны ЭПЦ МП может ждать усиленный надзор со стороны правоохранителей?

- Поскольку ситуация войны — это чрезвычайная ситуация, можно ожидать, наверное, любого развития событий. Потому что чрезвычайные ситуации очень часто приводят к чрезвычайным решениям. Действительно, позиция патриарха Кирилла по всему миру поставила верующих, принадлежащих к юрисдикции Московского патриархата, в положение вольного или невольного коллаборационизма с путинской властью, а также сделала их в какой-то степени ассоциируемыми с этой войной.

Это правда, что в некоторых странах прихожане РПЦ рассматриваются порой как какая-то потенциальная пятая колонна. Но, на мой взгляд, все же необходимо различать высшее церковное руководство и конкретные приходы. Мне кажется, что нельзя ассоциировать всю Русскую православную церковь только с патриархом Кириллом. Конечно, именно патриарх Кирилл возглавляет РПЦ, на даже по ее уставу он не имеет прямо управления во всех приходах на всех территориях. Скажем, ЭПЦ МП — это самоуправляемая церковь. У нее достаточно широкая степень автономии.

Также, мне кажется, нельзя ассоциировать ЭПЦ МП с одним человеком, скажем, с позицией ее предстоятеля, митрополита Евгения. Необходимо рассматривать каждый раз конкретное высказывание и конкретное действие тех священников, которые выступают в публичном пространстве.

Я знаю достаточно много священников ЭПЦ МП, которые публично выступают против войны. Они однозначно осуждают агрессию. Я полагаю, что стоило бы скорее ориентироваться именно на них, потому что они работают, что называется, «на земле». Они работают непосредственно с паствой. Вокруг них складывается определенная община. Я знаю немало общин в Эстонии, как в Таллинне, так и в других регионах, которые очень четко выражают антивоенную позицию.

Я знаю даже, что через несколько дней после начала войны группа прихожан ЭПЦ МП выпустила обращение к патриарху Кириллу. В тот момент еще не было понятно, что он настолько прямо поддержит войну. В этом обращении содержался призыв к патриарху осудить эту агрессию, а также назвать агрессора по имени. Патриарха также призвали предпринять какие-то действия, которые могли бы остановить войну. Но, насколько мне известно, ответа на это обращение не последовало.

- Все чаще говорится, что Московский патриархат стал носителем идеологии так называемого «русского мира» и что эта идеология стала очень важна для патриарха Кирилла, который называет агрессию России против Украины метафизической борьбой добра и зла. Насколько сильной трагедией для православных, для православного мира является то, что патриарх Кирилл, по сути, открыто поддерживает войну?

- Разумеется, это большая трагедия. Именно с учетом той концепции «русского мира», которую развивает патриарх Кирилл. А также всех этих его заявлений про «метафизическую войну», которые фактически войну оправдывают.

В то же время я не очень согласен с утверждениями, которые мне попадались в некоторых статьях, что все верующие в юрисдикции Московского патриархата как бы заражены этим «русским миром». Я думаю, что такая метафорика не очень корректна. Начнем с того, если кто-то чем-то заразился, он обычно не несет за это ответственности. Если вы заразились коронавирусом, вы в этом не виноваты. Вы будете виноваты только в том случае, если станете нарушать противоэпидемические правила, которые ввело государство или общество, и будете ходить повсюду больным и сознательно заражать других.

В рамках этой же логики нужно рассматривать и вопрос с поддержкой кем-то из священников войны. Если, например, какие-то священники нарушают законодательство Эстонии, в том числе — и в части запрета на использование каких-то символов, тогда к ним необходимо применять санкции. Но считать всех людей в юрисдикции РПЦ виновными в чем-то неправильно.

Во-первых, если виноватыми сделать всех, это означает, что никто не виноват. Во-вторых, такой подход обесценивает все усилия по противодействию провоенной риторике, звучащей из уст каких-то священнослужителей. Усилия, которые предпринимают как другие священники РПЦ, так и простые верующие, в том числе и в Эстонии. Тогда ведь получается, что и таких людей хотят автоматически записать в пятую колонну.

Смотрите передачу целиком в повторе!

Ключевые слова
Наверх