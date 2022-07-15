Религиовед Андрей Шишков: для многих украинских беженцев в Эстонии очень важен привычный им уклад церковной жизни

- Некоторые эксперты по религиозным темам призывали в последнее время ЭАПЦ постараться справиться с задачей организации богослужений на подходящем для беженцев языке. Действительно ли в том случае, если бы в каких-то приходах часть богослужений проходила бы на украинском языке, это могло бы стать существенным стимулом для кого-то из беженцев посещать именно эти приходы?

- Если ЭАПЦ будет готова проводить богослужения на церковнославянском и украинском языках, то, безусловно, какая-то часть верующих беженцев может обратиться в приходы ЭАПЦ. С другой стороны, все-таки не очень понятно, зачем для этих верующих переходить в ЭАПЦ, когда есть приходы Московского патриархата с совершенно понятными для этих людей языком, уставом и укладом церковной жизни.

Ко всему прочему, многие приходы Московского патриархата на территории Эстонии сейчас очень активно помогают беженцам. Многие беженцы уже стали, насколько мне известно, членами этих общин. Православные школы, которые так или иначе ассоциированы с Эстонской православной церковью Московского партриархата (ЭПЦ МП), принимают украинских детей и всячески им помогают.

Не очень понятно, что в условиях такой конкуренции или, если пользоваться термином социологов, такого рынка религий может предложить таким верующим ЭАПЦ. Хотя я не сомневаюсь, что какие-то конкурентные премущества у ЭАПЦ наверняка есть.