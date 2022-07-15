Все чаще говорится, что Московский патриархат стал носителем идеологии так называемого «русского мира» и что эта идеология стала очень важна для патриарха Кирилла, который называет агрессию России против Украины метафизической борьбой добра и зла. Насколько сильной трагедией для православных, для православного мира является то, что патриарх Кирилл, по сути, открыто поддерживает войну? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees побеседует сегодня с приглашенным исследователем Школы теологии и религиоведческих исследований Тартуского университета Андреем Шишковым.
Студия Postimees: провоенная позиция патриарха Кирилла делает раскол в православном мире еще глубже?
- Каковы сейчас в целом отношения между Московским патриархатом и Константинополем? До какой степени они сузились после разрыва евхаристического общения, произошедшего в октябре 2018 года? Каковы перспективы отношений между Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП) и Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ)?
- В эстонской прессе появились публикации, в которых говорится, что нужно как можно шире информировать украинских беженцев в Эстонии, исповедующих православие, об адресах приходов ЭАПЦ. Если такая работа будет вестись достаточно усердно, можно ли ожидать, что беженцы действительно придут в эти приходы? Или это все-таки не вопрос, что называется, информированности?
- Некоторые эксперты по религиозным темам призывали в последнее время ЭАПЦ постараться справиться с задачей организации богослужений на подходящем для беженцев языке. Действительно ли в том случае, если бы в каких-то приходах часть богослужений проходила бы на украинском языке, это могло бы стать очень существенным стимулом для кого-то из беженцев посещать именно эти приходы?
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