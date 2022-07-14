Бригада Эстонского военного музея работает в Ляэне-Вирумаа быстро и качественно. Та же команда, которая вчера демонтировала памятник красноармейцам в Раквере и вскрыла братскую могилу, сделала то же самое сегодня в Вызу. Трактор зарыл яму уже к 14:30.
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Памятник и могилу в Вызу ликвидировали так же быстро, как накануне в Раквере
Памятник и могилу в Вызу ликвидировали так же быстро, как накануне в Раквере
Глава Военного музея Хеллар Лилль рассказал, что принцип был таким же, как и в Раквере: самоуправление обратилось в Министерство обороны по поводу памятника, Комиссия по военным захоронениям признала братскую могилу с надгробным памятником неприемлемой для публичного пространства и министерство поручило Военному музею вскрыть братскую могилу, демонтировать памятник и перезахоронить останки.