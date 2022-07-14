Памятник и могилу в Вызу ликвидировали так же быстро, как накануне в Раквере

Памятник и братскую могилу в Вызу ликвидировали так же быстро, как накануне в Раквере.

Бригада Эстонского военного музея работает в Ляэне-Вирумаа быстро и качественно. Та же команда, которая вчера демонтировала памятник красноармейцам в Раквере и вскрыла братскую могилу, сделала то же самое сегодня в Вызу. Трактор зарыл яму уже к 14:30.