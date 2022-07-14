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ФОТО ⟩ Новое правительство: партии утвердили всех кандидатов в министры

Дополнено в 19 :25
rus.postimees.ee
Новое правительство: партии утвердили всех кандидатов в министры
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Прийт Сибуль.
Прийт Сибуль. Фото: Kermo Benrot / Postimees

В четверг во второй половине дня партии нового правительства обнародовали имена кандидатов в министры в новой коалиции.

Правление Партии реформ утвердило состав правительственной делегации партии: премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр сельского хозяйства Урмас Круузе и министр обороны Ханно Певкур.

Собрание уполномоченных партии «Отечество» утвердило в четверг вечером кандидатаов в министры: министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр юстиции Леа Данилсон-Ярг, министр предпринимательства и ИТ Кристьян Ярван, министр госуправления Рийна Солман и министр образования и науки Тынис Лукас.

Совет уполномоченных Социал-демократической партии Эстонии также утвердил своих кандидатов: министр культуры – Пирет Хартман, министр окружающей среды – Мадис Каллас, министр экономики – Рийна Сиккут, министр труда и здоровья – Пеэп Петерсон и министра внутренних дел – Лаури Ляэнеметс.

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