В четверг во второй половине дня партии нового правительства обнародовали имена кандидатов в министры в новой коалиции.
ФОТО ⟩ Новое правительство: все партии утвердили кандидатов в министры
Правление Партии реформ утвердило состав правительственной делегации партии: премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр сельского хозяйства Урмас Круузе и министр обороны Ханно Певкур.
Собрание уполномоченных партии «Отечество» утвердило в четверг вечером кандидатаов в министры: министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр юстиции Леа Данилсон-Ярг, министр предпринимательства и ИТ Кристьян Ярван, министр госуправления Рийна Солман и министр образования и науки Тынис Лукас.
Совет уполномоченных Социал-демократической партии Эстонии также утвердил своих кандидатов: министр культуры – Пирет Хартман, министр окружающей среды – Мадис Каллас, министр экономики – Рийна Сиккут, министр труда и здоровья – Пеэп Петерсон и министра внутренних дел – Лаури Ляэнеметс.