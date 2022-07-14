В четверг во второй половине дня партия «Отечество» обнародовала имена кандидатов в министры в новой коалиции. Со своими претендентами определились и социал-демократы.
Стали известны имена кандидатов в министры от «Отечества» и СДПЭ, реформисты еще заседают
Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер сказал ERR, что кандидатом на пост министра образования и науки стал Тынис Лукас, министра иностранных дел — Урмас Рейнсалу, министра юстиции — Леа Данилсон-Ярг, министра предпринимательства и ИТ — Кристьян Ярван и министра госуправления — Рийна Солман.
По неподтвержденным данным, соцдемы выдвинули на пост министра культуры Пирет Хартман, министра окружающей среды — Мадиса Калласа, министра экономики — Рийну Сиккут, министра труда и здоровья — Пеэпа Петерсона и министра внутренних дел — Лаури Ляэнеметса.
Кандидатов должны одобрить советы партий «Отечество» и социал-демократической.
У Партии реформ остаются посты премьер-министра, министра сельской жизни, министра обороны, министра социальной защиты и министра финансов.