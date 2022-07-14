Стали известны имена кандидатов в министры от «Отечества» и СДПЭ, реформисты еще заседают

Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер сказал ERR, что кандидатом на пост министра образования и науки стал Тынис Лукас, министра иностранных дел — Урмас Рейнсалу, министра юстиции — Леа Данилсон-Ярг, министра предпринимательства и ИТ — Кристьян Ярван и министра госуправления — Рийна Солман.