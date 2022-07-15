В среду, 13 июля, вечером из-за неисправности инфраструктуры некоторые отправления Elron были отменены. Одна из пассажирок рассказала Rus.Postimees, что с организацией замещающих автобусов царила настоящая неразбериха, что стало даже причиной небольшого конфликта между пассажирами и водителем.
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«Нас попросили выйти из поезда и началась неразбериха»: пассажирка засомневалась в компетенции работников Elron
«Нас попросили выйти из поезда и началась неразбериха»: пассажирка засомневалась в компетенции работников Elron
Жительница Таллинна Анна в среду вечером села на поезд Elron линии Тарту-Таллинн. Поезд должен был отправиться из Тарту в 17:31. Анна говорила по телефону и пропустила момент, когда объявили о неполадках и попросили покинуть поезд.
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