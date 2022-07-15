«Нас попросили выйти из поезда и началась неразбериха»: пассажирка засомневалась в компетенции работников Elron

Жительница Таллинна Анна в среду вечером села на поезд Elron линии Тарту-Таллинн. Поезд должен был отправиться из Тарту в 17:31. Анна говорила по телефону и пропустила момент, когда объявили о неполадках и попросили покинуть поезд.

«Сосредоточилась на разговоре и думала, что мы уже поехали, а потом вижу, что нет, до сих пор стоим, хотя прошло десять минут, а пассажиры собирают вещи и выходят из поезда», – рассказывает она, отмечая, что вся ситуация напомнила происходящее в стихотворении Самуила Маршака - «Еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград!»