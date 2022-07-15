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«Нас попросили выйти из поезда и началась неразбериха»: пассажирка засомневалась в компетенции работников Elron

София Солдатенко
, reporter
«Нас попросили выйти из поезда и началась неразбериха»: пассажирка засомневалась в компетенции работников Elron
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Поезд Elron. Фото иллюстративное.
Поезд Elron. Фото иллюстративное. Фото: Gerthrud Grents

В среду, 13 июля, вечером из-за неисправности инфраструктуры некоторые отправления Elron были отменены. Одна из пассажирок рассказала Rus.Postimees, что с организацией замещающих автобусов царила настоящая неразбериха, что стало даже причиной небольшого конфликта между пассажирами и водителем.

Жительница Таллинна Анна в среду вечером села на поезд Elron линии Тарту-Таллинн. Поезд должен был отправиться из Тарту в 17:31. Анна говорила по телефону и пропустила момент, когда объявили о неполадках и попросили покинуть поезд.

«Сосредоточилась на разговоре и думала, что мы уже поехали, а потом вижу, что нет, до сих пор стоим, хотя прошло десять минут, а пассажиры собирают вещи и выходят из поезда», – рассказывает она, отмечая, что вся ситуация напомнила происходящее в стихотворении Самуила Маршака - «Еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград!»

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