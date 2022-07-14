Уже каждый пятый тест положительный: в Эстонии растет заболеваемость COVID-19

«На этой неделе более чем каждый пятый тест дал положительный результат. Реальная ситуация, вероятно, еще серьезнее, потому что в Confido в основном приходят пройти тест те, у кого нет симптомов заболевания», - пояснил Талу, подчеркнув, что при наличии симптомов заболевания, в Confido следует обращаться в Таллинне в пункт тестирования в городке здоровья на Веэренни, а Тарту – в экспресс-клинику, расположенную в торговом центре Lõunakeskus, где обеспечены дополнительные условия предотвращения распространения заболевания.

«В Таллинне и его окрестностях медиков из Confido Koduvisiit можно вызвать на дом, чтобы протестировать себя и членов своей семьи, а также получить консультацию по поводу лечения», — сказал Талу и добавил, что официальное тестирование позже обеспечит возможность получения справки о том, что человек вирусом уже переболел.

По словам руководителя экспресс-клиник Confido, которые предоставляют услугу тестирования в общей сложности в восьми разных местах, в середине мая положительных результатов тестов было 2,7%, в середине июня — 11,5%, в начале июля — 18,4%, а в первые три дня этой недели уже 21,5%.

«Как мы знаем из прошлого опыта, можно быть зараженным коронавирусом, и даже не подозревать об этом, что, по понятным причинам, ускоряет распространение вируса», — предупредил Талу и посоветовал всем проходить тестирование перед участием в многолюдных мероприятиях или посещением людей из группы риска.