Мужчина, убивший в Ласнамяэ женщину на глазах у ее детей, умер в тюрьме

Сегодня ночью скончался от тяжелого заболевания Мати Пыйклягу, который ранее был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья, подтвердили в Министерстве юстиции.

«В случаях, когда у нашего подопечного диагностировано тяжелое заболевание, от которого вероятность выздоровления невелика, в тюрьме применяется очень индивидуальный подход. Мы сообщаем родственникам об ухудшении состояния здоровья находящегося у нас человека и находим возможность для встреч чаще, чем обычно, при необходимости даже быстрее», – добавили в министерстве.

Только в конце июня Таллиннский окружной суд оставил без изменений приговор Пыйклягу о 14-летнем тюремном сроке, к которому 14 декабря его приговорил Харьюский уездный суд.

Согласно предъявленному Пыхьяской окружной прокуратурой обвинению, вечером 5 января прошлого года проживавший на первом этаже в многоквартирном доме по улице Юмера в таллиннском районе Ласнамяэ Мати Пыйклягу, которому мешал шум из квартиры сверху, пошел призвать к порядку 36-летнюю соседку Полину. Он взял с собой огнестрельное оружие Taurus, на владение которым у него не было законного разрешения. Полина открыла дверь, увидела человека с оружием в руках и попыталась остановить его. В ходе возникшей потасовки Мати дважды выстрелил в Полину. От полученных ранений Полина в тот же вечер скончалась в больнице.

По словам руководившей уголовным делом окружного прокурора Энели Лауритс, в момент стрельбы в однокомнатной квартире находились дети четырех и шести лет.