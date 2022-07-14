Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 14 июля: спасение бездомных животных из Беларуси, ситуация в индустрии прохладительных напитков и репортаж со дня рождения телебашни
Сегодня в выпуске:
– Как будет проходить процесс смены правящей коалиции и почему Кая Каллас все же подает в отставку?
– Загадочный взрыв в квартире в Кивиыли.
– Как неравнодушные жители Таллинна спасают бездомных животных из Беларуси от смерти и устраивают их дальнейшую судьбу.
– Военный конфликт в Украине оказал негативное влияние на производство прохладительных напитков. Как с этим кризисом и ростом цен на сырье справляются отечественные заводы?
– Что же будет с транзитом в Калининград через Литву, почему символ Берлина останется без подсветки и как спасают от жары обитателей зоопарков в Британии?
– Спортивное качание на качелях, прыжки с парашютом и вид на город с высоты птичьего полета: Таллиннская телебашня отметила свой 42-й день рождения!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 14 июля.