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«Новости в 7» за 14 июля: спасение бездомных животных из Беларуси, ситуация в индустрии прохладительных напитков и репортаж со дня рождения телебашни

Kanal 7
«Новости в 7» за 14 июля: спасение бездомных животных из Беларуси, ситуация в индустрии прохладительных напитков и репортаж со дня рождения телебашни
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Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

– Как будет проходить процесс смены правящей коалиции и почему Кая Каллас все же подает в отставку?

– Загадочный взрыв в квартире в Кивиыли.

– Как неравнодушные жители Таллинна спасают бездомных животных из Беларуси от смерти и устраивают их дальнейшую судьбу.

– Военный конфликт в Украине оказал негативное влияние на производство прохладительных напитков. Как с этим кризисом и ростом цен на сырье справляются отечественные заводы?

– Что же будет с транзитом в Калининград через Литву, почему символ Берлина останется без подсветки и как спасают от жары обитателей зоопарков в Британии?

– Спортивное качание на качелях, прыжки с парашютом и вид на город с высоты птичьего полета: Таллиннская телебашня отметила свой 42-й день рождения!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 14 июля.

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