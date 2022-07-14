«Новости в 7» за 14 июля: спасение бездомных животных из Беларуси, ситуация в индустрии прохладительных напитков и репортаж со дня рождения телебашни

Сегодня в выпуске:

– Как будет проходить процесс смены правящей коалиции и почему Кая Каллас все же подает в отставку?

– Загадочный взрыв в квартире в Кивиыли.

– Как неравнодушные жители Таллинна спасают бездомных животных из Беларуси от смерти и устраивают их дальнейшую судьбу.

– Военный конфликт в Украине оказал негативное влияние на производство прохладительных напитков. Как с этим кризисом и ростом цен на сырье справляются отечественные заводы?

– Что же будет с транзитом в Калининград через Литву, почему символ Берлина останется без подсветки и как спасают от жары обитателей зоопарков в Британии?

– Спортивное качание на качелях, прыжки с парашютом и вид на город с высоты птичьего полета: Таллиннская телебашня отметила свой 42-й день рождения!