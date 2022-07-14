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ФОТО ⟩ Археологи Морского музея продолжают исследования затонувшего судна «Нарген»

rus.postimees.ee
Археологи Морского музея продолжают исследования затонувшего судна «Нарген»
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Горшок, найденный возле затонувшего судна.
Горшок, найденный возле затонувшего судна. Фото: Морской музей Эстонии

В этом году археологи Морского музея Эстонии завершат начатые ранее исследовательские работы на паруснике, который затонул около острова Найссаар предположительно в конце XVI века.

«Мы намерены завершить исследование этого памятника культуры. С этого года наша команда снова может проводить археологические исследования под водой в полном объеме. Используя эту возможность, мы надеемся получить ответы на вопросы, на которые начатые в прошлом десятилетии исследования так и не дали ответа – происхождение, тип и роль судна «Нарген», а также происхождение и использование обнаруженных с ним находок. Эти данные могут открыть новые страницы в истории морской торговли того времени и Таллинна», – пояснил научный сотрудник Морского музея Эстонии Ивар Треффнер.

Карта местоположения затонувшего судна.
Карта местоположения затонувшего судна. Фото: Морской музей Эстонии

Затонувшее парусное судно «Нарген» было обнаружено ВМС Эстонии в ходе проведенной в 2015 году операции по разминированию. В июне этого года научные сотрудники морского музея продолжили исследования судна в сотрудничестве с работниками Департамента охраны памятников старины и представителями Финской академии научных подводных исследований (Finnish Scientific Diving Academy). На затонувшем судне были проведены работы как с гидролокатором, так и в ходе погружений.

«На основании подводных фото и видео затонувшего судна «Нарген» создается трехмерная модель парусного судна. С одной стороны, она даст полную картину о положении и деталях затонувшего судна. С другой стороны, модель позволит больше узнать о мореплавании Эстонии, а также Европы XVI–XVII веков. Все особенности, которые мы сможем найти на затонувшем судне, помогут определить его тип. С помощью модели мы можем взять образцы древесины с затонувшего судна и груза, результаты анализа которых уточнят, когда и где был построен парусник, как долго и каким образом он использовался», – отметил научный сотрудник Морского музея Эстонии Прийт Лятти.

Готовящаяся трехмерная модель затонувшего судна и окрестностей.
Готовящаяся трехмерная модель затонувшего судна и окрестностей. Фото: Морской музей Эстонии

Трехмерная модель парусного судна «Нарген» будет завершена этим летом. Затем научные сотрудники Морского музея Эстонии в сотрудничестве с другими экспертами продолжат изучение находок.

В дополнение к уже проведенным исследованиям военных самолетов Хийумаа и парусного судна «Нарген» археологи Морского музея планируют продолжить работу над затонувшими цитаделью и флейтом, расположенными недалеко от Таллинна. Необходимо взять на пробу древесину цитадели, расположенной в водах пляжа Пирита, чтобы уточнить дату ее постройки. На флейте, расположенном в Уусмадала, планируются работы, которые позволят задокументировать особенности строения затонувшего торгового судна XVII века.

Фото, снятое гидролокатором.
Фото, снятое гидролокатором. Фото: Морской музей Эстонии
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