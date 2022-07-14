Правление Социал-демократической партии решило выдвинуть кандидатуру Лаури Ляэнеметса на пост министра внутренних дел, Рийну Сиккут – на пост министра экономики и коммуникаций, Мадиса Калласа – на пост министра окружающей среды, Пирет Хартман – на пост министра культуры, Пеэпа Петерсона – на пост министра здоровья и труда.
Социал-демократы представили будущих министров от своей партии. Кто они?
«В сферу ответственности министра внутренних дел входят важные для социал-демократов темы, и моя цель на посту министра в предстоящие критические для Эстонии месяцы обеспечить в стране стабильность и придать людям чувство уверенности в завтрашнем дне. Как офицер резерва и бывший помощник полицейского я в курсе сферы внутренней безопасности. Фундамент безопасности государства – внутренняя стабильность и защищенность жителей, в том числе надежная государственная граница, возможность справляться с кризисами и охрана правопорядка», – отметил председатель Социал-демократической партии, депутат Рийгикогу Лаури Ляэнеметс (39).
Кандидатом на пост министра экономики и коммуникаций утверждена бывший министр здоровья и труда и нынешний депутат Рийгикогу Рийна Сиккут (39).
«Рийна Сиккут в качестве депутата Рийгикогу и бывшего министра доказала, что отлично разбирается в функционировании государства и экономических вопросах. Рийна обладает безграничной эмпатией, что позволит ей заставить экономику работать на людей, а не наоборот», – подчеркнул Ляэнеметс.
Пирет Хартман (40) до сих пор занимала пост вице-канцлера Министерства культуры по вопросам культурного многообразия и курировала в числе прочего тему интеграции.
«Пирет Хартман показала себя очень сильным организатором, человеком, который способен сдвинуть любое дело с мертвой точки. Она отлично знает министерство и его партнеров. И она хорошо чувствует ожидания и проблемы неэстонцев», – сказал Ляэнеметс.
Пеэп Петерсон (47) с 2013 года возглавлял Центральной союз профсоюзов Эстонии. Он является членом совета Кассы по безработице, входил в совет Больничной кассы.
«Пеэп Петерсон, много лет возглавлявший профсоюзное движение, лучше всего сможет обеспечить людям достойную и высокооплачиваемую работу. В его пользу говорит и многолетний опыт в качестве члена совета Больничной кассы», – отметил Ляэнеметс.
Мадис Каллас (41) является старейшиной волости Сааремаа. Ранее он занимал посты мэра и вице-мэра Курессааре.
По словам Лаури Ляэнеметса, Мадис Каллас много лет руководил местным самоуправлением и доказал, что умеет идеально обеспечивать баланс между интересами предпринимателей и местных жителей. Его знание местных проблем является его сильной стороной, которая поможет ему на посту министра окружающей среды. Он также эффективный кризисный менеджер и организатор, способный планомерно проводить в жизнь нужные изменения», – подчеркнул лидер партии Лаури Ляэнеметс.