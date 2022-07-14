Социал-демократы утведили кандидатов в министры. Кто они?

Лаури Ляэнеметс Фото: Пресс-служба Социал-демократической партии

«В сферу ответственности министра внутренних дел входят важные для социал-демократов темы, и моя цель на посту министра в предстоящие критические для Эстонии месяцы обеспечить в стране стабильность и придать людям чувство уверенности в завтрашнем дне. Как офицер резерва и бывший помощник полицейского я в курсе сферы внутренней безопасности. Фундамент безопасности государства – внутренняя стабильность и защищенность жителей, в том числе надежная государственная граница, возможность справляться с кризисами и охрана правопорядка», – отметил председатель Социал-демократической партии, депутат Рийгикогу Лаури Ляэнеметс.

Рийна Сиккут Фото: Пресс-служба Социал-демократической партии

Кандидатом на пост министра экономики и коммуникаций утверждена бывший министр здоровья и труда и нынешний депутат Рийгикогу Рийна Сиккут.

«Рийна Сиккут в качестве депутата Рийгикогу и бывшего министра доказала, что отлично разбирается в функционировании государства и экономических вопросах. Рийна обладает безграничной эмпатией, что позволит ей заставить экономику работать на людей, а не наоборот», – подчеркнул Ляэнеметс.

Пирет Хартман Фото: Пресс-служба Социал-демократической партии

Пирет Хартман до сих пор занимала пост вице-канцлера Министерства культуры по вопросам культурного многообразия и курировала в числе прочего тему интеграции.

«Пирет Хартман показала себя очень сильным организатором, человеком, который способен сдвинуть любое дело с мертвой точки. Она отлично знает министерство и его партнеров. И она хорошо чувствует ожидания и проблемы неэстонцев», – сказал Ляэнеметс.

Пеэп Петерсон Фото: Пресс-служба Социал-демократической партии