Партия «Отечество» утвердила своих кандидатов. Среди них министры со стажем и совсем новые лица

«Отечество» выдвинуло министром иностранных дел Урмаса Рейнсалу, министром образования Тыниса Лукаса, министром государственного управления Рийну Солман, министром предпринимательства и ИТ Кристьяна Ярвана и министром юстиции Леа Данильсон-Ярг.

По словам председателя «Отечества» Хелира-Вальдора Сеэдера, в состав этой правительственной делегации входят как опытные политики, так и эксперты в своих областях. «Кристьян Ярван и Леа Данильсон-Ярг в политику несут свежесть и новизну, они сильные личности, обладающие необходимым опытом и знаниями для формирования политики», – сказал Сеэдер.

Урмас Рейнсалу. Фото: Madis Veltman

Урмас Рейнсалу (47) окончил юридический факультет Тартуского университета. Был министром обороны Эстонской Республики (2012–2014), министром юстиции (2015–2019) и министром иностранных дел (2019–2021). Входил в X, XI, XII, XIII и XIV созывы Рийгикогу.

Рийна Солман. Фото: Kermo Benrot

Рийна Солман (50) окончила педагогический факультет Таллиннского педагогического университета. Она является заместителем председателя партии и председателем женского собрания партии. В 2019-2021 годах была министром народонаселения Эстонской Республики. Ранее Солман работала пресс-секретарем Eesti Energia, специалистом по коммуникации в Министерстве финансов и юстиции, а также в волости Виймси, в 2007–2011 годах – советником министра обороны. В течение многих лет она добровольно руководила Olevist Hoolekande и несколько раз была депутатом Таллиннского городского собрания.

Кристьян Ярван. Фото: Tairo Lutter

Кристьян Ярван (31) окончил юридический и экономический факультеты Тартуского университета. Является предпринимателем и основателем нескольких стартапов. Как экономический аналитик исследовал и внес различные предложения в области пенсионной системы и демографической политики.

Тынис Лукас. Фото: Sille Annuk

Тынис Лукас (60) окончил Тартуский университет по специальности «история». Был директором Эстонского литературного музея, Эстонского национального музея и Тартуского центра профессионального образования. Лукас был министром образования и науки Эстонской Республики (1999–2002; 2007–2011) и министром культуры (2019–2021). Также был членом IX, X и XII созывов Рийгикогу.

Леа Данилсон-Ярг Фото: Mihkel Maripuu