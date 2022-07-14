Совет уполномоченных «Отечества» в четверг вечером утвердил кандидатов на пять министерских постов в новом правительстве.
Партия «Отечество» утвердила своих кандидатов. Среди них министры со стажем и совсем новые лица
«Отечество» выдвинуло министром иностранных дел Урмаса Рейнсалу, министром образования Тыниса Лукаса, министром государственного управления Рийну Солман, министром предпринимательства и ИТ Кристьяна Ярвана и министром юстиции Леа Данильсон-Ярг.
По словам председателя «Отечества» Хелира-Вальдора Сеэдера, в состав этой правительственной делегации входят как опытные политики, так и эксперты в своих областях. «Кристьян Ярван и Леа Данильсон-Ярг в политику несут свежесть и новизну, они сильные личности, обладающие необходимым опытом и знаниями для формирования политики», – сказал Сеэдер.
Урмас Рейнсалу (47) окончил юридический факультет Тартуского университета. Был министром обороны Эстонской Республики (2012–2014), министром юстиции (2015–2019) и министром иностранных дел (2019–2021). Входил в X, XI, XII, XIII и XIV созывы Рийгикогу.
Рийна Солман (50) окончила педагогический факультет Таллиннского педагогического университета. Она является заместителем председателя партии и председателем женского собрания партии. В 2019-2021 годах была министром народонаселения Эстонской Республики. Ранее Солман работала пресс-секретарем Eesti Energia, специалистом по коммуникации в Министерстве финансов и юстиции, а также в волости Виймси, в 2007–2011 годах – советником министра обороны. В течение многих лет она добровольно руководила Olevist Hoolekande и несколько раз была депутатом Таллиннского городского собрания.
Кристьян Ярван (31) окончил юридический и экономический факультеты Тартуского университета. Является предпринимателем и основателем нескольких стартапов. Как экономический аналитик исследовал и внес различные предложения в области пенсионной системы и демографической политики.
Тынис Лукас (60) окончил Тартуский университет по специальности «история». Был директором Эстонского литературного музея, Эстонского национального музея и Тартуского центра профессионального образования. Лукас был министром образования и науки Эстонской Республики (1999–2002; 2007–2011) и министром культуры (2019–2021). Также был членом IX, X и XII созывов Рийгикогу.
Леа Данилсон-Ярг (45) окончила Таллиннский технический университет по специальности «административный менеджмент» и прошла курс повышения квалификации в области демографии в Таллиннском университете. Работала редактором отдела демографической политики газеты Postimees, начальником отдела демографической и семейной политики МВД, советником ректора Академии внутренней безопасности в области развития. Является членом правления Eesti Sündimusuuringud MTÜ, а также членом совета Таллиннского технического университета в качестве представителя студентов.