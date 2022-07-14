Премьер-министр Италии Драги уходит в отставку

После нескольких недель конфликтов в правящей коалиции Италии премьер-министр страны Марио Драги объявил, что уходит в отставку. Как сообщил Драги в четверг, 14 июля, заявление об уходе он подаст президенту Серджо Маттарелле уже тем же вечером.

По его словам коалиции, национального единства, поддерживавшей его правительство, больше не существует, поэтому и нет условий для продолжения его работы. В ходе голосования в парламенте правительству удалось избежать вотума недоверия. Однако входящее в коалицию «Движение 5 звезд» не участвовало в голосования. Ранее Драги заявлял, что его правительство не сможет продолжать работу без поддержки этого движения.