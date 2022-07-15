В четверг, 14 июля, вечером в Таллинне в результате ДТП пострадал пятилетний ребенок.
В Ласнамяэ пятилетний ребенок попал под машину
В Ласнамяэ пятилетний ребенок попал под машину
Вчера в 16.38 в Таллинне у дома на улице Ласнамяэ, 6 произошло ДТП: пятилетний мальчик выбежал на проезжую часть и был сбит автомобилем, за рулем которого была 35 летняя женщина.
Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло шесть ДТП, в каждом из которых пострадало по одному человеку.