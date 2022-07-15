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В Ласнамяэ пятилетний ребенок попал под машину

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В Ласнамяэ пятилетний ребенок попал под машину
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Tairo Lutter

В четверг, 14 июля, вечером в Таллинне в результате ДТП пострадал пятилетний ребенок. 

Вчера в 16.38 в Таллинне у дома на улице Ласнамяэ, 6 произошло ДТП: пятилетний мальчик выбежал на проезжую часть и был сбит автомобилем, за рулем которого была 35 летняя женщина. 

Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу. 

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло шесть ДТП, в каждом из которых пострадало по одному человеку. 

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